Заграничная жизнь: сколько стоит аренда квартиры в Италии

Рассказываем, какие варианты аренды квартир предлагают в Италии и сколько они стоят

Квартиры в Италии обычно дороже в летний сезон / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Богатая история, красивые виды, теплый климат, – это то, что побуждает многих людей мигрировать в Италию. Однако в настоящее тяжелое время для украинцев вопрос вынужденной эмиграции в эту страну стал более остро.

"Сегодня" расскажет вам, во сколько обойдется долгосрочная аренда квартиры в Италии.

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Рассмотрим на примере столицы Рима.

Самый дешевый вариант, который нам удалось найти, по данным idealista, стоит 300 евро (ориентировочно 10000 грн) . Это квартира-студия с общей площадью 15 кв. м. Имеет жилье такой вид:

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Самый дорогой вариант будет стоить 111,1 тыс. евро (ориентировочно 3,5 млн грн) в месяц. Это так называемый дуплекс с общей площадью 430 кв. м. Квартиру отремонтировали в парижском стиле. Рядом с домом огромный сад. Само жилье выглядит так:

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Другие популярные варианты можно найти по ценам в среднем от 450 до 1500 евро (14,4–48 тыс. грн).

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Варианты аренды квартир / Фото: скриншот

Варианты аренды квартир / Фото: скриншот

Варианты аренды квартир / Фото: скриншот

Старые дома в Италии продают по 32 грн

Власть итальянских муниципалитетов предлагает иностранцам выгодно инвестировать в недвижимость в рамках программы "Дома по 1 евро". За короткое время эта программа приобрела высокую популярность.

Главная из них — демографический кризис, когда происходит активный отток молодежи в крупные города Италии, а меньшие населенные пункты в свою очередь приходят в упадок.

Так, итальянцы либо покидают свои пустые дома местным властям, либо сами продают "квадраты", которые достались им в наследство. Ведь, имея второй дом, нужно платить высокие налоги.

Раньше мы рассказывали, сколько стоит жизнь в Италии: стоимость продуктов, жилья и транспорта.

Также мы писали, как украинцам получить помощь в Италии.