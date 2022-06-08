Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуация в Северодонецке ⚡ Обстрелы городов Украины 🔥 Герои Сегодня 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости недвижимости

Старые дома в Италии продают за 32 грн: кто их может купить

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
8 июня, 11:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Итальянские муниципалитеты пытаются привлечь все больше и больше иностранцев к восстановлению культурного наследия
Дома предлагают 25 итальянских муниципалитетов
Дома предлагают 25 итальянских муниципалитетов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Власть итальянских муниципалитетов предлагает иностранцам выгодно инвестировать в недвижимость в рамках программы "Дома по 1 евро". За короткое время эта программа приобрела высокую популярность.

Как сообщает Independent, для этого есть вполне обоснованные причины.

Реклама

Главная из них — демографический кризис, когда происходит активный отток молодежи в крупные города Италии, а меньшие населенные пункты в свою очередь приходят в упадок.

Так, итальянцы либо покидают свои пустые дома местным властям, либо сами продают "квадраты", которые достались им в наследство. Ведь, имея второй дом, нужно платить высокие налоги.

Почему дома такие дешевые?

В первую очередь стоит отметить, что сами дома нуждаются в существенной реставрации, их продают в критическом состоянии, поэтому стоимость ремонта влетит в копеечку. Строительные материалы, продукты соответственно вы будете закупать на территории государства, что будет приносить доход местным властям.

Реклама

Как рассказывает команда 1eurohouses, занимающаяся размещением новых объявлений, местным властям не нужны новостройки или надстройки, им нужно начать возобновление культурной самобытности путем реконструкции заброшенных зданий с историей.

На самом деле придется заплатить больше

В итоге стоимость недвижимости влетит в большую сумму. Вызвано это следующими причинами:

  • само жилье находится в критическом состоянии;
  • ремонт из-за этого будет довольно дорогим, обойтись без него невозможно, за это часто владельцы получают штрафы;
  • часто дома за 1 евро продают через аукционы. Поэтому с молотка они уходят от 5 тысяч до 20 тысяч евро.

Где в Украине самые высокие цены на аренду квартир

Ранее "Сегодня" писали, что в Ужгородской области цены подскочили на 225%. Это самый большой рост стоимости аренды жилья по сравнению с октябрем 2021 года.

Реклама

Дальше по удорожанию идет Черновицкая область, где цены на аренду увеличились на 156%. А вот самое большое падение цен на аренду по Украине произошло в Киеве – стоимость уменьшилась на 11%. Изменения можно увидеть в Одесской (-21%), Херсонской (-8%) и Николаевской (-5%) областях.

Раньше мы рассказывали, почему отели в Крыму на грани выживания, а также писали, сколько стоит квартира в Германии.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Главное о деньгах
Бизнес News
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
31,19 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Ядерная угроза
Новая обложка The Economist
Денежный вопрос
Что будет с ценами на продукты?
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,91
-
48,90
56,00
-
-
-
54,99
-
-
51,00
57,00
-
-
-
56,99
-
-
45,68
57,99
-
-
50,00
55,00
-
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Просвещайся
Язык денег
SWIFT – международная система платежей. К ней подключены практически все банки и финансовые компании мира. По SWIFT-реквизитам можно пополнить карту из любой страны.
TОП-5 в Польше
Самые востребованные сферы
IT

IT

Логистика

Логистика

Финансы

Финансы

Аналитика данных

Аналитика данных

Интернет-торговля

Интернет-торговля

На какие профессии спрос
Must Know
Штрафы для водителей во время войны

Управление авто в состоянии опьянения – от 17 тыс. грн

Управление авто в состоянии опьянения – от 17 тыс. грн

Отсутствие страхового полиса – от 425 грн

Отсутствие страхового полиса – от 425 грн

Нарушение габаритно-весовых норм – от 8500 грн

Нарушение габаритно-весовых норм – от 8500 грн

Использование "заглушек" – 510 грн

Использование "заглушек" – 510 грн

Не включена аварийка – 425 грн

Не включена аварийка – 425 грн
Выбор украинцев
Какие авто привозят из-за границы
1
VOLKSWAGEN Passat VOLKSWAGEN Passat
7020 шт.
2
VOLKSWAGEN Golf VOLKSWAGEN Golf
6510 шт.
3
RENAULT Megane RENAULT Megane
5716 шт.
4
SKODA Octavia SKODA Octavia
4558 шт.
5
FORD Focus FORD Focus
3023 шт.
6
VOLKSWAGEN Touran VOLKSWAGEN Touran
2882 шт.
7
AUDI A6 AUDI A6
2813 шт.
8
AUDI A4 AUDI A4
2770 шт.
9
OPEL Zafira OPEL Zafira
2665 шт.
10
OPEL Astra OPEL Astra
2518 шт.
Больше о б/у авто
Цена вопроса
Сколько стоит готовый бизнес?
Ответ
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

30566.62

Dogecoin (DOGE)

0.08

Ethereum (ETH)

1805.87

Litecoin (LTC)

62.7

Ripple (XRP)

0.4

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять