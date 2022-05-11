Во сколько обойдется "красивая" жизнь в Италии — стоимость продуктов, жилья и транспорта

Рассказываем, сколько стоит месяц жизни в Италии – вся правда о работе, стоимости продуктов и жилья

Сколько стоит месяц жизни в Италии / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Война в государстве заставила украинцев искать убежище в Европе или далеко за океаном. Одной из таких стран является Италия, это, правда, пока не такое популярное направление, как Польша, однако многие наши граждане выехали именно туда в поисках лучшей жизни. В основном это (как было и до войны) женщины.

Cайт "Сегодня" расскажет, сколько стоит месяц жизни в этой стране.

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По предварительным расчетам TravelTables, общая стоимость проживания в Италии для двух человек со средним уровнем потребностей на один месяц составит примерно 1348 долларов (ориентировочно 40,4 тыс. грн по курсу 11 мая), не считая стоимости жилья.

Цены на продукты

Как и в Канаде, о которой мы рассказывали ранее, стоимость продуктов в Италии достаточно высока. Для сравнения стоимости мы выбрали обновленные в марте статистические данные о стоимости товаров в Италии TravelTables и обновленные майские данные Минфина.

Сравнительная таблица стоимости продуктов в Италии и Украине Продукт Цена продукта в Италии Цена продукта в Украине Молоко, 1л 36,47 грн 32,90 грн Буханка белого хлеба 47,73 грн 22,70 грн Белый рис, 1 кг 62,21 грн 53,03 грн Яйца, 10 шт 65,9 грн 31 грн Твердый творог, 1 кг 361,73 грн 305,90 грн Филе куриное, 1 кг 257,15 грн 119,90 грн Говяжья вырезка, 1 кг 475,96 грн 239,48 грн Яблоки, 1 кг 55,77 грн 13,09 грн Бананы, 1 кг 53,90 грн 47,90 грн Картофель, 1 кг 37,81 грн 11,88 грн

Стоит отметить, что пачка сигарет в Италии в среднем стоит 164 грн, бутылка вина – 158 грн.

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Чашка капучино в кафе обойдется вам в 42 грн, а в целом питание в недорогом ресторане на одного обойдется в среднем 476 грн.

Стоимость аренды жилья

Для поиска жилья вы можете воспользоваться сайтами Booking или Airbnb. Также можно поискать варианты на сайте Idealista.

Если оценивать средние цены на аренду квартир в Италии, то можем сказать:

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однокомнатная квартира в центре города будет стоить 17,9 тыс. грн;

однокомнатная квартира подальше от центра — 13,8 тыс. грн;

трехкомнатная квартира в центре города — 30,9 тыс. грн;

трехкомнатная дальше от центра — ориентировочно 22,9 тыс. грн.

Рассмотрим также цены в столице Риме на примере. По данным Airbnb, стоимость аренды здесь далеко недешевая. Найти жилье на одного меньше 1000 дол. будет на сервисе проблематично.

Стоимость аренды / Фото: скриншот

Коммунальные услуги стоят в среднем 4,7 тыс. грн (основные коммунальные услуги в квартире площадью 85 кв. м, включая электричество, отопление или охлаждение, воду и вывоз мусора).

Общественный транспорт и мобильная связь

Одноразовый билет на общественный транспорт будет стоить в эквиваленте 47,73 грн, проездной на месяц — 1,1 тыс. грн.

Если говорить о такси, то плата при посадке ориентировочно 158 грн, каждый следующий километр — 47,73 грн. Стоимость 1 л бензина — 46,39 грн в среднем.

Стоимость мобильной связи без скидки и специальных тарифов за 1 мин. — 5,36 грн, интернет 60 Мбит/с обойдется в среднем 852 грн в месяц.

Работа для украинцев

Найти работу можно на сайтах Jooble, lavoronelturismo.it, jobintourism.it, lavoroturismo.it, formazioneturismo.com, aeroviaggi.it.

Сейчас в Италии предлагают следующие вакансии для украинцев:

горничная (899 евро или 29,6 грн);

хостес в клуб (2 тыс. евро или больше 66 тыс. грн);

водитель международных перевозок (2100 евро или более 69 тыс. грн), именно этих вакансий очень много;

электрик (до 9 евро в час или 300 грн).

По уровню зарплат Италия находится на 12 месте среди стран ЕС и на 28 месте в мире. По данным за 2021 год, самые низкие зарплаты в стране составляли около 800 евро в месяц, самые высокие – 16 000 евро.

Помощь беженцам в Италии

Премьер-министр Италии Марио Драги подписал указ, согласно которому, беженцы из Украины смогут получить вид на жительство в Италии в течение 12 месяцев, что обеспечит доступ к образованию, рынку труда, медуслугам и некоторым социальным льготам.

Таким образом, полицейские управления получат право выдавать украинцам вид на жительство.

Руководитель гражданской защиты Фабрицио Курсио также подписал контракт со специальным фондом, предусматривающим ежемесячный взнос в размере 300 евро на каждого беженца из Украины в течение максимум трех месяцев.

Для получения денежной помощи сначала необходимо оформить запрос на проживание по программе временной защиты. Это нужно сделать в управлении полиции – в отделе Иммиграционной службы – по месту вашего расположения.

Для выплаты пособия на один месяц необходимо иметь жилье, найденное вами самостоятельно, а не предоставленное государством. Длительность проживания должна составлять не менее 10 дней в течение одного месяца. При этом вы можете подать запрос на выплату пособия на три месяца.

Датой для начала выплаты пособия будет считаться дата, указанная в справке о запросе на разрешение на проживание для временной защиты.

Напомним, раньше мы рассказывали, сколько стоит месяц жизни в Польши, Словакии, Венгрии, Молдове, Румынии, Германии, Болгарии, Чехии и Канаде.

Также мы писали, какие государства выплачивают пособие украинским переселенцам.