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Налоги на жилье изменили: что позволили и сколько придется платить через 2 года

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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12 июня, 12:25
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Рассказываем, как во время полномасштабной войны с Россией в Украине изменили налоги на недвижимость
Что будет с налогами на недвижимость
Что будет с налогами на недвижимость / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

После полномасштабного вторжения РФ в Украину уплату налогов на недвижимость для людей отменили практически на 2 года. Так, платить за жилье и другие помещения не нужно за 2021 и 2022 годы.

"Сегодня" рассказывает, какие именно условия действуют сейчас по этому налогу и сколько мы будем платить уже в 2023 году.

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Изменения есть и для физлиц, и для юрлиц

В Законе Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины об усовершенствовании законодательства на период военного положения" от 24.03.2022 г. № 2142-IX речь идет о таких правилах:

  • за 2021 и 2022 отчетные годы не начисляется и не уплачивается налог на недвижимое имущество, за объекты жилой недвижимости (в том числе их доли), находящиеся в собственности физических лиц. То есть платить не нужно до 1 июля 2023 года;
  • также не начисляется и не уплачивается налог на недвижимое имущество, за объекты жилой недвижимости (в том числе их доли), находящиеся в собственности юридических лиц. Для них это упрощение действует с 1 марта 2022 по 31 декабря 2022 года;
  • кроме того, не начисляется и не уплачивается налог на недвижимое имущество, за объекты нежилой недвижимости (в т. ч. их доли), находящиеся в собственности юридических и физических лиц на период с 1 марта 2022 по 31 декабря года, в котором прекращено или отменено военное положение.

Важно, что такие изменения касаются тех объектов недвижимости, которые расположены на территориях, где ведутся или велись боевые действия или на временно оккупированных Россией территориях. Также новые нормы касаются объектов жилой недвижимости, которые расположены на территории, которая стала непригодной для проживания из-за войны.

Сколько придется платить в 2023 году

Налог за недвижимость взимается с собственников, жилье или помещение которого превышает определенную установленную норму. Согласно статье 266 Налогового кодекса Украины платить придется за каждый "лишний" квадратный метр в таком случае:

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  • если площадь квартиры превышает 60 кв. м;
  • площадь жилого дома превышает 120 кв. м;
  • площадь различных типов объектов недвижимости превышает 180 кв. м.

То есть если квартира будет площадью 67 кв. м, то оплатить придется за 7 кв. м.

Как объясняли ранее в Налоговой службе, ставку налога на недвижимость устанавливают местные советы, и она зависит от типа объектов и их местонахождение в процентах к минимальной зарплате, действующей на 1 января отчетного года. В то же время она не может превышать 1,5% за 1 кв. м.

"Поскольку в 2022 году налог начисляется за отчетный 2021 год, то ставка налога рассчитывается исходя из минимальной заработной платы, установленной на 01.01.2021, которая составляла 6000 гривен (таким образом, максимальная ставка за квадратный метр не может превышать 90,0 грн (6000*1,5%)", – таковы были расчеты до начала полномасштабной войны.

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Поэтому после отмены нормы о неуплате налогов во время войны сумма, которую украинцы будут платить за "лишние" квадратные метры, будет зависеть от минимальной зарплаты и решения местных советов.

В Украине прогнозируют дефицит готового жилья

Раньше мы рассказывали, что среди основных факторов, которые разрушают рынок недвижимости в Украине, соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development Владимир Семенцов назвал:

  • остановку многих строительств;
  • большое количество уничтоженных домов;
  • миграционные процессы;
  • рост стоимости строительных материалов;
  • дефицит рабочей силы.

Эксперт также объяснил, что ждет застройщиков и покупателей жилья после того, как Нацбанк повысил учетную ставку. Мы также рассказывали, где и для чего украинцы снимают жилье на маленький срок.

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