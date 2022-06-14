Закордонне життя: скільки коштує оренда квартири в Італії

Розповідаємо, які варіанти оренди квартир пропонують в Італії та скільки вони коштують

Квартири в Італії зазвичай дорожчі в літній сезон / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Багата історія, красиві види, теплий клімат, – це те, що спонукає багатьох людей мігрувати до Італії. Однак у теперішній важкий час для українців питання вимушеної еміграції до цієї країни постало гостріше.

Сайт "Сьогодні" розповість вам, скільки обійдеться довготривала оренда квартири в Італії.

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Розглянемо на прикладі столиці Риму.

Найдешевший варіант, який нам вдалося знайти, за даними idealista, коштує 300 євро (орієнтовно 10 000 грн) . Це квартира-студія, яка має загальну площу 15 кв. м. Має житло такий вигляд:

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Найдорожчий варіант коштуватиме 111,1 тис. євро (орієнтовно 3,5 млн грн) на місяць. Це так званий дуплекс із загальною площею 430 кв. м. Квартиру відремонтовано у паризькому стилі. Поряд з будинком величезний сад. Саме житло має такий вигляд:

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Інші популярні варіанти можна знайти за цінами в середньому від 450 до 1500 євро (14,4-48 тис. грн).

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Варіанти оренди квартир / Фото: скріншот

Варіанти оренди квартир / Фото: скріншот

Варіанти оренди квартир / Фото: скріншот

Старі будинки в Італії продають за 32 грн

Влада італійських муніципалітетів пропонує іноземцям вигідно інвестувати у нерухомість у рамках програми "Будинки за 1 євро". За короткий час ця програма набула високої популярності.

Головна з причин цього – демографічна криза, коли відбувається активний відтік молоді до великих міст Італії, а менші населені пункти у свою чергу занепадають.

Так, італійці або залишають свої порожні будинки місцевій владі, або самі продають "квадрати", які дісталися їм у спадок. Адже, маючи другий будинок, потрібно сплачувати високі податки.

Раніше ми розповідали, скільки коштує життя в Італії: вартість продуктів, житла та транспорту.

Також ми писали, як українцям отримати допомогу в Італії.