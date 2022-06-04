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Деньги уже выплачивают – как украинцам в Италии получить поддержку

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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4 июня, 14:15
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Рассказываем, как получить финансовую поддержку в Италии, убежавшим от войны украинцам
В Италии начали выплачивать деньги украинским переселенцам
В Италии начали выплачивать деньги украинским переселенцам / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Еще 30 апреля Италия официально решила помочь финансово украинским семьям с детьми, прибывшими в страну после 24 февраля.

Как сообщили в департаменте гражданской защиты Италии, с 27 мая начали производить первые выплаты в соответствии с оформленными заявлениями до 9 мая. Другим заявителям деньги начнут начислять с 10 июня.

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В общей сложности граждане Украины подали 22 тыс. заявок на финансовую поддержку. Среди 36 тыс. человек, которые получат помощь в Италии – почти 14 тыс. детей. Помощь можно оформить на взрослого, детей и несовершеннолетних лиц, которыми опекается заявитель и зарегистрированными на него в базе данных.

Другие нюансы

Для оформления заявления на помощь нужно обязательно иметь разрешение на проживание по программе временной защиты. Такие документы выдают в отделе иммиграционной службы в полиции вместе с итальянским идентификационным номером (Codice Fiscale).

Кроме того, чтобы получить помощь на месяц, нужно снимать жилье, которое украинцы нашли самостоятельно, а не были поселены государством. В этом жилище заявитель должен проживать не менее 10 дней.

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Размер помощи

Codice Fiscale требуется для входа на платформу для регистрации заявления на выплату денежной помощи. Подавать заявки можно до 30 сентября 2022 года.

Будут выдавать ежемесячно в течение трех месяцев по 300 евро на взрослого. Если это родители или опекуны детей, можно рассчитывать на дополнительные 150 евро за каждого ребенка.

Как получить выплаты?

О зачислении помощи будет оповещение на мобильный телефон, сразу после этого можно забрать всю сумму в любом почтовом отделении. Если заявку подали до 20 числа месяца, то поддержку выплатят в первые 10 дней следующего месяца. При себе нужно иметь документ на удостоверение личности и справку с Codice Fiscale.

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Забрать деньги можно только лично в течение двух месяцев. Выдают только наличку. Если за этот период выплаты не забрать, то их предоставление отменят. Помощь могут выплатить сразу за два или три месяца.

Расселение в Болгарии

Недавно с отелей Болгарии начали переселять украинцев, которые вынуждены были уехать из страны из-за войны и временной оккупации территорий. С 1 июня местные власти решили больше не селить украинцев в гостиницах из-за начала туристического сезона и маленького финансирования.

До этого переселенцам из Украины разрешали там проживать безвозмездно. Сейчас граждан переселяют в модульные и палаточные городки, в частности, в городе Елхово и Сарафово. Территории огородили забором с колючей проволокой.

В то же время наиболее уязвимые категории украинцев, например мамы с малыми детьми, будут проживать в государственных заведениях и общежитиях. Многие переселенцы пытаются вернуться на Родину.

Ранее "Сегодня" писали, что Канада выделит финансовую помощь украинцам, приехавшим в страну после вторжения России. А в Украине повысили некоторые выплаты на детей.

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