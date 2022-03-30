Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам ‼ Переговоры с агрессором
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости недвижимости

Заберут все до последнего? Сколько стоит аренда дома на Закарпатье

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
30 марта, 19:16
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, за сколько можно снять жилье в Закарпатской области и какие условия предлагают владельцы
Сколько нужно заплатить за жилье на Закарпатье
Сколько нужно заплатить за жилье на Закарпатье / Фото: Укрзализныця, Коллаж: Сегодня

Аренда жилья стала актуальной для украинцев в условиях военного положения. Особым спросом пользуются дома и квартиры в западных регионах страны.

"Сегодня" разобрались, во сколько обойдется снять дом в Закарпатской области.

Реклама

Какие есть предложения

Самый дешевый вариант стоит 1 000 грн. Это двухэтажное здание в Сваляве площадью 150 м кв. Однако есть нюанс он недостроен. Внутри нет не только мебели, но и не завершены внутренние роботы.

Реклама

За такую же цену есть другое предложение здание на 45 м кв. с евроремонтом. В нем есть одна комната, а отопление печное.

В пригороде Ужгорода предлагают двухэтажное здание на 175 м кв. за 3 000 грн в сутки. Как отмечают владельцы, в нем 8 спальных мест, автономное газовое отопление, кондиционер, телевизоры, Wifi.

Реклама

За 13 297 грн можно снять дом в центре Берегово. Минимально арендовать его можно на 6 месяцев, сумму за это время нужно выплатить заранее. Дом рассчитан на 4-5 человек.

А вот трехкомнатный дом на 24 м кв. можно арендовать за 35 459 грн. Как отмечает владелец, в нем есть все условия.

Дальше цены только растут. Среди предложений есть двухэтажный дом в Ужгороде за 44 324 грн, в Рахове за 60 000 грн или еще один вариант за 75 000 грн. Также есть вариант в Мукачево за 88 648 грн.

Где в Украине стремительно дешевеет аренда жилья

"Сегодня" уже писали, что с начала военного положения в Украине цены на жилье снизились в Киеве, Днепре, Запорожье, Полтаве и Одессе.

Как пояснили специалисты, в городах, где нет видимых или масштабных разрушений и нет массового оттока граждан стоимость аренды в наиболее востребованном сегменте 1,2-комнатных квартир площадью до 50 кв. м, преимущественно в кварталах советской застройки, снизилась в пределах 30–50%.

Также мы рассказывали, за сколько владельцы квартир в Ирпене готовы продать свою недвижимость во время войны, и за сколько сдать в аренду.

Читайте также, сколько стоит аренда гаражей в западной Украине и сколько стоит аренда коммерческой недвижимости в Киеве.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Вторжение в Украину
Больше новостей
Главное о деньгах
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Надежный тыл
Помочь Героям!
Финансовый фронт
Что будет с долларом после войны?
Будущее гривни
Между войной и миром
Как вам новая обложка The Economist?
Налоги
Кто больше всего пополняет бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Пособие во время войны
Кого ждут ежемесячные выплаты?
Все о поддержке
Удар по агрессору
Мир наказывает Россию санкциями
Когда будет эффект?
Крутое пике
Война в Украине раздавила рубль
Чуда не случится?

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Коммуналка
Что делать с платежками во время войны?
Узнать!
Ценовая политика
Топливо в апреле
Что будет на АЗС?
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
34,00
36,00
-
-
33,49
37,38
-
-
33,50
37,40
-
-
33,52
37,43
-
-
-
39,25
-
-
33,52
37,43
-
-
33,52
37,43
-
-
34,00
36,00
-
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

47170.99

Dogecoin (DOGE)

0.14

Ethereum (ETH)

3382.4

Litecoin (LTC)

131.69

Ripple (XRP)

0.86

Купить криптовалюту

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять