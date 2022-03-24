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Продать любой ценой: в Ирпене массово сбывают квартиры вопреки запрету

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24 марта, 16:55
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Рассказываем, за сколько владельцы квартир в Ирпене готовы продать свою недвижимость во время войны
Люди в Ирпене пытаются продать квартиры
Люди в Ирпене пытаются продать квартиры / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Город Ирпень в Киевской области с начала войны страдает от обстрелов и разрушений со стороны российских оккупантов. Однако люди все еще пытаются продать жилье. В интернете можно увидеть десятки объявлений о срочной продаже недвижимости.

"Сегодня" узнали, за сколько люди готовы продать жилье, несмотря на запрет на продажу недвижимости во время военных действий, а также опасность в городе.

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Можно ли продать квартиру во время войны

С начала военных действий в Украине прекратил работу Государственный реестр прав на недвижимое имущество. Это означает, что ни продавцы, ни покупатели не могут заключать сделки по купле/продаже объектов недвижимого имущества.

Теоретически продать жилье можно, однако это может обернуться проблемами. Такая операция во время войны не подкреплена юридически, поэтому создает риски как для покупателей, так и продавцов жилья.

За сколько продают квартиры в Ирпене

Несмотря на усложнившуюся ситуацию на OLX есть куча новых объявлений о продаже квартир в этом городе. Многие имеют отметки "срочно" и чрезвычайно привлекательные описания.

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Все эти объявления появились уже после 24 февраля – дня полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Следовательно, цены на квартиры в Ирпене довольно разные. К примеру, 20 марта было опубликовано объявление с подписью "Срочно. Снижение цены". Владельцы предлагают однокомнатную квартиру площадью 36,4 кв. на 5 этаже. За нее они просят 39 900 долларов (1 173 951 грн).

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Несколькими днями ранее было еще несколько сообщений о "шикарных квартирах" с "срочной продажей" и "акцией".

Одна из них – однокомнатная на 35 м кв. рядом со всей инфраструктурой – продают за 35 000 долларов (1 029 781 грн).

Вторую четырехкомнатную с панорамными окнами площадью 84 м кв., также рядом с магазинами, кафе, образовательными заведениями и остановками для транспорта, продают за 49 800 долларов (1 465 232 грн). А к тому же предлагают еще и акцию: рассрочку на 24 месяца. И если сразу внести 50% суммы, то остаток можно будет доплатить без учета подорожания.

Объявлений о квартирах в Ирпене с подписями "готовы на торг", "большие скидки", "акция" и тому подобное еще очень много.

Завышенные цены на жилье

После начала войны на западную Украину хлынул поток переселенцев из регионов, где ведутся активные боевые действия и соответственно – появился ажиотажный спрос на жилье.

Этим решили воспользоваться недобросовестные люди и многие завысили цены на аренду жилья в несколько раз, а кое-где даже устраивали аукционы перед переселенцами "кто даст больше".

В связи с этим местные власти пообещали отключать такие квартиры от всех коммуникаций и даже пригрозили приватизацией.

Государство же пообещало устроить массовые налоговые рейды и обложить штрафами всех неплательщиков налогов.

Читайте также наш материал о том, сколько стоит аренда гаражей на западной Украине и сколько стоит аренда коммерческой недвижимости в Киеве.

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