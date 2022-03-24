Продать любой ценой: в Ирпене массово сбывают квартиры вопреки запрету

Город Ирпень в Киевской области с начала войны страдает от обстрелов и разрушений со стороны российских оккупантов. Однако люди все еще пытаются продать жилье. В интернете можно увидеть десятки объявлений о срочной продаже недвижимости.
"Сегодня" узнали, за сколько люди готовы продать жилье, несмотря на запрет на продажу недвижимости во время военных действий, а также опасность в городе.
Можно ли продать квартиру во время войны
С начала военных действий в Украине прекратил работу Государственный реестр прав на недвижимое имущество. Это означает, что ни продавцы, ни покупатели не могут заключать сделки по купле/продаже объектов недвижимого имущества.
Далее по теме
Теоретически продать жилье можно, однако это может обернуться проблемами. Такая операция во время войны не подкреплена юридически, поэтому создает риски как для покупателей, так и продавцов жилья.
За сколько продают квартиры в Ирпене
Несмотря на усложнившуюся ситуацию на OLX есть куча новых объявлений о продаже квартир в этом городе. Многие имеют отметки "срочно" и чрезвычайно привлекательные описания.
Все эти объявления появились уже после 24 февраля – дня полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Следовательно, цены на квартиры в Ирпене довольно разные. К примеру, 20 марта было опубликовано объявление с подписью "Срочно. Снижение цены". Владельцы предлагают однокомнатную квартиру площадью 36,4 кв. на 5 этаже. За нее они просят 39 900 долларов (1 173 951 грн).
Несколькими днями ранее было еще несколько сообщений о "шикарных квартирах" с "срочной продажей" и "акцией".
Одна из них – однокомнатная на 35 м кв. рядом со всей инфраструктурой – продают за 35 000 долларов (1 029 781 грн).
Вторую четырехкомнатную с панорамными окнами площадью 84 м кв., также рядом с магазинами, кафе, образовательными заведениями и остановками для транспорта, продают за 49 800 долларов (1 465 232 грн). А к тому же предлагают еще и акцию: рассрочку на 24 месяца. И если сразу внести 50% суммы, то остаток можно будет доплатить без учета подорожания.
Объявлений о квартирах в Ирпене с подписями "готовы на торг", "большие скидки", "акция" и тому подобное еще очень много.
Завышенные цены на жилье
После начала войны на западную Украину хлынул поток переселенцев из регионов, где ведутся активные боевые действия и соответственно – появился ажиотажный спрос на жилье.
Этим решили воспользоваться недобросовестные люди и многие завысили цены на аренду жилья в несколько раз, а кое-где даже устраивали аукционы перед переселенцами "кто даст больше".
В связи с этим местные власти пообещали отключать такие квартиры от всех коммуникаций и даже пригрозили приватизацией.
Государство же пообещало устроить массовые налоговые рейды и обложить штрафами всех неплательщиков налогов.
Читайте также наш материал о том, сколько стоит аренда гаражей на западной Украине и сколько стоит аренда коммерческой недвижимости в Киеве.