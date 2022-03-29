Снять квартиру за полцены: где в Украине стремительно дешевеет аренда

Рассказываем, в каких городах с начала войны в Украине арендная плата на жилье снизилась на половину

Аренда жилья в некоторых городах Украины во время войны значительно подешевела / Фото: Getty Images, Укрзализныця, Коллаж: Сегодня

Украинцы во время боевых действий вынуждены покидать свои дома в поисках более безопасного места. У многих людей из-за обстрелов российских оккупантов дома вообще не осталось. В некоторых регионах цена на жилье растет, однако в некоторых городах она наоборот значительно снизилась.

О том, сколько теперь стоит жилье в разных регионах Украины, рассказал президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита агентству "Интерфакс-Украина".

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В относительно безопасных городах аренда снизилась до 50%

Больше всего цены на жилье снизились в Киеве, Днепре, Запорожье, Полтаве и Одессе. Это произошло с начала войны в Украине.

"В городах, где нет видимых или масштабных разрушений и нет массового оттока граждан, по нашим данным, стоимость аренды в наиболее востребованном сегменте 1,2-комнатных квартир площадью до 50 кв. м, преимущественно в кварталах советской застройки, снизилась в пределах 30- 50%", – объяснил Пита.

Специалисты говорят, что такое понижение происходит во время личных договоренностей между собственниками и арендаторами.

В районах, где продолжаются боевые действия, ситуация отличается

Пита объяснил, что в городах или районах, вблизи которых продолжаются активные боевые действия, рынка аренды вообще не существует. Из-за такой опасной ситуации он заморожен.

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"Есть моральный аспект выживания, и владельцы жилья в большинстве случаев снижают плату за проживание до уровня оплаты коммунальных услуг. Но в случае отключения от света, при отсутствии воды или газа о "коммуналке" вообще речь не идет. Все прекрасно понимают, что сейчас у таких районах вопрос выживания ключевой", – подчеркнул Пита.

Сколько стоит аренда гостиницы на западе Украины

Ранее "Сегодня" рассказывали, сколько стоит во время военного состояния арендовать отель в месяц во Львове, Ровно, Ивано-Франковске и Ужгороде.

К примеру, во Львове цены колеблются от 30 тыс. грн. до 60 тыс. грн. В Ровно отель можно арендовать за 20-30 тыс. грн на месяц. А вот в Ужгороде на ближайшее время нам удалось найти всего два варианта. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также мы писали, за сколько владельцы квартир в Ирпене готовы продать свою недвижимость во время войны, и сколько стоит аренда гаражей на западе Украины.