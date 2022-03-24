Заплати еще и за гараж: сколько стоит помещение для авто на западной Украины

Рассказываем, сколько придется заплатить за аренду гаража, если вы приехали в западные регионы на собственном автомобиле

Цены на аренду гаража в разных регионах отличаются / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала боевых действий в Украине многие переехали с горячих точек на запад страны. Уже сейчас известно о некоторых проблемах с ценами на аренду жилья и других услуг, ведь они выросли.

А что происходит с ценами на аренду гаражей? "Сегодня" разобрались, за сколько водители могут пристроить свой автомобиль.

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Ивано-Франковская область

Самое дорогое предложение, которое нам удалось найти в этой области – гараж на 20 кв. за 3 223 грн в месяц. Он находится в самом Ивано-Франковске.

В этом же городе также на 20 кв. есть гараж за 2 500 грн. Самый дешевый вариант в Ивано-Франковске – найти гаражные боксы за 80 грн/м.

В других городах области цены стартуют от 500 грн в месяц до 3 000 грн.

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Волынская область

ТОП объявление в этой категории в городе Луцке предлагает гараж на 18 м кв. со свежим ремонтом за 1 500 грн в месяц. Также в городе предлагается бокс. Аренда гаража TIR стоит 5 865 грн, а маленького гаража – 2 932 грн.

Самый дешевый гараж в Луцке стоит 500 грн в месяц. В целом по области цены колеблются от 800 грн до 5 000 грн.

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Львовская область

Здесь цены стартуют от 500 грн в месяц за аренду гаража в центре Дрогобыча. А самые дорогие предложения доходят до 6 000 грн.

Более дорогие варианты – именно во Львове. К примеру, аренда гаража на 3 автомобиля площадью 50 м кв. будет стоить 6 000 грн. Другое предложение – гараж на 2 авто площадью 27,6 м кв. за 3 000 грн.

Закарпатская область

В Мукачево вы можете арендовать гараж за 16 116 грн в месяц, имеющий площадь 140 м кв.

За помещение площадью 25 м кв. нужно отдать 2 933 грн в Ужгороде. Самый дешевый вариант в этом городе – 650 грн на 18 м. кв. Это в общем-то самый дешевый пример в области.

Сколько будет стоить парковка автомобилей в Польше

"Сегодня" расписали, какие польские города предлагают украинцам бесплатную парковку. А также, какие существуют сервисы по аренде транспорта и сколько это стоит.

Из-за большого наплыва беженцев администрации нескольких польских городов разрешили бесплатно парковать автомобили гражданам Украины

Один из таких городов – Краков. Мэр Кракова подписал распоряжение, позволяющее гражданам Украины получить временный бесплатный абонемент на парковку авто в местах, где за это нужно платить.

Также бесплатная парковка для украинцев была разрешена в Познани и Люблине.

Читайте и о том, сколько стоит арендовать жилье в Польше и как в Украине будут бороться с необоснованным завышением цен на аренду.