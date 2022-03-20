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Наживаются на переселенцах? Сколько стоит арендовать жилье в Польше у границы с Украиной

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20 марта, 17:50
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Рассказываем, какие цены на жилье установили поляки в приграничных районах
Сколько стоит аренда квартир в Польше
Сколько стоит аренда квартир в Польше / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинцы, эвакуируемые за границу из-за боевых действий, чаще всего выбирают Польшу. В крупнейших городах для переселенцев предлагают довольно дорогостоящую аренду жилья, которая, например, в столице Варшаве колеблется от 14 до 17 тыс. грн в месяц.

А сколько стоит аренда в городах, близких к границе Украины? Сегодня разобрались, какие цены на жилье предлагают там.

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Подкарпатское воеводство

В Подкарпатском воеводстве, которое граничит с украинской Львовской областью, предложений не так уж много, и все они имеют разную цену. Самая дешевая однокомнатная квартира стоит 650 злотых (4 477 грн) в месяц, плюс оплата коммунальных услуг. Она находится в городе Ясло.

Далее часто встречаются квартиры за 800 злотых (5 510 грн). За такую цену предлагают двухкомнатную квартиру в Лежайске, трехкомнатную в городе Ропчице и однокомнатную в Коросно.

Двухкомнатную квартиру после капитального ремонта за 1000 злотых (6 887 грн) можно нанять в селе Рыботичи.

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А вот двухкомнатную квартиру в новостройке в городе Жешув можно взять за 1400 злотых (9 643 грн) в месяц, включая коммунальные услуги.

Самая дорогая в этом воеводстве квартира была найдена также в городе Жешув. Она трехкомнатная, построенная в 2020 году и стоит 2 500 злотых (17 219 грн) в месяц.

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Другие города

В городе Замостье Люблинского воеводства, также граничащего с Украиной, есть одно предложение за 1500 злотых (10 331 грн) в месяц без учета коммунальных услуг. Она двухкомнатная, также предложение включает в себя подземный гараж для авто.

Город Холм – один из ключевых пунктов, куда курсируют эвакуационные поезда из Украины. Цены на жилье здесь тоже достаточно лояльны. Среди предложений в интернете можно найти квартиру за 700-1000 злотых (ориентировочно 5-7 тыс. грн) в месяц.

Раньше мы уже писали, что цены в Варшаве достаточно высокие, в среднем за приличную однокомнатную квартиру просят 2-2,5 тыс. злотых в месяц (ориентировочно 14-17 тыс. грн).

В меньших городах цены в несколько раз дешевле. За те же 2,5 тыс. злотых можно снять двухкомнатную квартиру. Однокомнатные "кавалерки" можно найти за 1-1,5 тыс. злотых (7-10 тыс. грн).

Парковка авто в Польше

Также мы писали, сколько будет стоить парковка авто в Польше.

Из-за большого наплыва украинцев администрации нескольких польских городов разрешили бесплатно парковать автомобили гражданам Украины

Один из таких городов – Краков. Мэр Кракова подписал распоряжение, позволяющее гражданам Украины получить временный бесплатный абонемент на парковку авто в местах, где за это нужно платить.

Также бесплатная парковка для украинцев была разрешена в Познани и Люблине.

А чтобы оставить авто на парковке в городе Вроцлаве, нужно заплатить по следующим тарифам:

  • 3 злотых (20,66 грн) за час парковки;
  • 3,10 злотых (21,35 грн) за 2 час парковки;
  • 3,30 злотых (22,73 грн) за третий час парковки;
  • 3,00 злотых за 4-й и каждый последующий час парковки.

Читайте также о том, как перевезти авто в другой город по Украине и сколько это стоит.

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