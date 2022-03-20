Наживаются на переселенцах? Сколько стоит арендовать жилье в Польше у границы с Украиной

Украинцы, эвакуируемые за границу из-за боевых действий, чаще всего выбирают Польшу. В крупнейших городах для переселенцев предлагают довольно дорогостоящую аренду жилья, которая, например, в столице Варшаве колеблется от 14 до 17 тыс. грн в месяц.
А сколько стоит аренда в городах, близких к границе Украины? Сегодня разобрались, какие цены на жилье предлагают там.
Подкарпатское воеводство
В Подкарпатском воеводстве, которое граничит с украинской Львовской областью, предложений не так уж много, и все они имеют разную цену. Самая дешевая однокомнатная квартира стоит 650 злотых (4 477 грн) в месяц, плюс оплата коммунальных услуг. Она находится в городе Ясло.
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Далее часто встречаются квартиры за 800 злотых (5 510 грн). За такую цену предлагают двухкомнатную квартиру в Лежайске, трехкомнатную в городе Ропчице и однокомнатную в Коросно.
Двухкомнатную квартиру после капитального ремонта за 1000 злотых (6 887 грн) можно нанять в селе Рыботичи.
А вот двухкомнатную квартиру в новостройке в городе Жешув можно взять за 1400 злотых (9 643 грн) в месяц, включая коммунальные услуги.
Самая дорогая в этом воеводстве квартира была найдена также в городе Жешув. Она трехкомнатная, построенная в 2020 году и стоит 2 500 злотых (17 219 грн) в месяц.
Другие города
В городе Замостье Люблинского воеводства, также граничащего с Украиной, есть одно предложение за 1500 злотых (10 331 грн) в месяц без учета коммунальных услуг. Она двухкомнатная, также предложение включает в себя подземный гараж для авто.
Город Холм – один из ключевых пунктов, куда курсируют эвакуационные поезда из Украины. Цены на жилье здесь тоже достаточно лояльны. Среди предложений в интернете можно найти квартиру за 700-1000 злотых (ориентировочно 5-7 тыс. грн) в месяц.
Раньше мы уже писали, что цены в Варшаве достаточно высокие, в среднем за приличную однокомнатную квартиру просят 2-2,5 тыс. злотых в месяц (ориентировочно 14-17 тыс. грн).
В меньших городах цены в несколько раз дешевле. За те же 2,5 тыс. злотых можно снять двухкомнатную квартиру. Однокомнатные "кавалерки" можно найти за 1-1,5 тыс. злотых (7-10 тыс. грн).
Парковка авто в Польше
Также мы писали, сколько будет стоить парковка авто в Польше.
Из-за большого наплыва украинцев администрации нескольких польских городов разрешили бесплатно парковать автомобили гражданам Украины
Один из таких городов – Краков. Мэр Кракова подписал распоряжение, позволяющее гражданам Украины получить временный бесплатный абонемент на парковку авто в местах, где за это нужно платить.
Также бесплатная парковка для украинцев была разрешена в Познани и Люблине.
А чтобы оставить авто на парковке в городе Вроцлаве, нужно заплатить по следующим тарифам:
- 3 злотых (20,66 грн) за час парковки;
- 3,10 злотых (21,35 грн) за 2 час парковки;
- 3,30 злотых (22,73 грн) за третий час парковки;
- 3,00 злотых за 4-й и каждый последующий час парковки.
Читайте также о том, как перевезти авто в другой город по Украине и сколько это стоит.