Обдерут как липку! Сколько стоит аренда гостиницы на западе Украины

Во время войны у многих украинцев возникла потребность во временном жилье то ли за границей, то ли на Западной Украине. Переселенцам предлагают в аренду как хостелы, так и квартиры или гостиницы. Последний вариант, согласно нашим мониторингам цен, обойдется дороже всего.
"Сегодня" расскажет вам, сколько стоит аренда гостиницы в месяц во Львове, Ровно, Ивано-Франковске и Ужгороде. Для сравнения мы выбрали ближайшие даты: 28 марта-28 апреля (на 31 ночь).
Да, предложений во Львове достаточно много. Согласно данным Booking, найти апартаменты можно как на одного, так и на двух-трех человек по разным ценам: в среднем от 30 тыс. грн до 60 тыс. грн.
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В Ивано-Франковске на ближайшую дату удалось найти только один вариант гостиницы.
В Ровно отель можно арендовать за 20–30 тыс. грн в месяц.
В Ужгороде на ближайшее время нам удалось найти всего два варианта. Один из них – двухуровневый люкс в 200 метрах от центра города, другой – семейный полулюкс с тремя спальными местами за 310 тыс. грн в месяц.
Строительные услуги возвращаются
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине большинство компаний, в том числе государственных, вынуждены были прекратить предоставлять свои услуги украинцам. Со временем они приспособились к военным условиям и постепенно начинают возобновлять работу.
Теперь в некоторых ЦПАУ можно заказать:
- строительный паспорт застройки земельного участка;
- градостроительные условия и ограничения застройки земельного участка;
- представление или внесение изменений в сообщение о начале подготовительных и строительных работ;
- регистрацию декларации о готовности объекта к эксплуатации.
Ранее "Сегодня" рассказали, кому государство во время войны ежемесячно будет помогать финансово.
Также мы писали, что в Украине придумали способ борьбы с высокими ценами на аренду.