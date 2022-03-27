Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Обдерут как липку! Сколько стоит аренда гостиницы на западе Украины

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
27 марта, 17:28
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, сколько стоит во время военного состояния арендовать отель на месяц
Дороже всего стоят отели Ужгорода
Дороже всего стоят отели Ужгорода / Фото: Getty Images, booking.com, Коллаж: Сегодня

Во время войны у многих украинцев возникла потребность во временном жилье то ли за границей, то ли на Западной Украине. Переселенцам предлагают в аренду как хостелы, так и квартиры или гостиницы. Последний вариант, согласно нашим мониторингам цен, обойдется дороже всего.

"Сегодня" расскажет вам, сколько стоит аренда гостиницы в месяц во Львове, Ровно, Ивано-Франковске и Ужгороде. Для сравнения мы выбрали ближайшие даты: 28 марта-28 апреля (на 31 ночь).

Реклама

Да, предложений во Львове достаточно много. Согласно данным Booking, найти апартаменты можно как на одного, так и на двух-трех человек по разным ценам: в среднем от 30 тыс. грн до 60 тыс. грн.

Отель во Львове
Отель во Львове / Фото: booking.com

Отель во Львове
Отель во Львове / Фото: booking.com

Реклама

Отель во Львове
Отель во Львове / Фото: booking.com

Отель во Львове
Отель во Львове / Фото: booking.com

В Ивано-Франковске на ближайшую дату удалось найти только один вариант гостиницы.

Реклама

Отель в Ивано-Франковске
Отель в Ивано-Франковске / Фото: booking.com

В Ровно отель можно арендовать за 20–30 тыс. грн в месяц.

Отель в Ровно
Отель в Ровно / Фото: booking.com

Отель в Ровно
Отель в Ровно / Фото: booking.com

Отель в Ровно
Отель в Ровно / Фото: booking.com

Отель в Ровно
Отель в Ровно / Фото: booking.com

В Ужгороде на ближайшее время нам удалось найти всего два варианта. Один из них – двухуровневый люкс в 200 метрах от центра города, другой – семейный полулюкс с тремя спальными местами за 310 тыс. грн в месяц.

Отели в Ужгороде
Отели в Ужгороде / Фото: booking.com

Строительные услуги возвращаются

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине большинство компаний, в том числе государственных, вынуждены были прекратить предоставлять свои услуги украинцам. Со временем они приспособились к военным условиям и постепенно начинают возобновлять работу.

Теперь в некоторых ЦПАУ можно заказать:

  • строительный паспорт застройки земельного участка;
  • градостроительные условия и ограничения застройки земельного участка;
  • представление или внесение изменений в сообщение о начале подготовительных и строительных работ;
  • регистрацию декларации о готовности объекта к эксплуатации.

Ранее "Сегодня" рассказали, кому государство во время войны ежемесячно будет помогать финансово.

Также мы писали, что в Украине придумали способ борьбы с высокими ценами на аренду.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Вторжение в Украину
Больше новостей
Главное о деньгах
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Финансовый фронт
Что будет с долларом после войны?
Будущее гривни
Цитата дня

Нельзя менять свободу на комфорт. Нельзя покупать ресурсы за справедливость и права человека. Нельзя бояться зло называть злом. Нельзя зла бояться.

Цитата на segodnya.ua
Андрей Ермак Глава Офиса президента
Надежный тыл
Помочь Героям!
Между войной и миром
Как вам новая обложка The Economist?
Налоги
Кто больше всего пополняет бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Пособие во время войны
Кого ждут ежемесячные выплаты?
Все о поддержке
Опрос
Удар по агрессору
Мир наказывает Россию санкциями
Когда будет эффект?
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Как отследить оккупантов
Крутое пике
Война в Украине раздавила рубль
Чуда не случится?
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

44608.66

Dogecoin (DOGE)

0.14

Ethereum (ETH)

3144

Litecoin (LTC)

124.75

Ripple (XRP)

0.83

Купить криптовалюту
Послевоенная помощь
"План Маршалла" для Украины
Что будет после войны?
На связи
Национальный роуминг в Украине
Переключайтесь!

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Коммуналка
Что делать с платежками во время войны?
Узнать!
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
38,99
33,41
37,04
26,00
-
33,00
35,00
23,37
-
33,40
37,00
-
-
33,29
36,99
-
-
33,41
37,04
26,00
-
39,97
39,97
-
-
33,41
37,04
-
-
33,00
35,00
23,37

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять