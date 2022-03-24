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СЕГОДНЯ Новости экономики Новости недвижимости

Сдают за копейки? Сколько стоит аренда коммерческой недвижимости в Киеве

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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24 марта, 15:32
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Рассказываем, как обстоят дела с ценами на аренду коммерческой недвижимостью в столице во время войны
Что происходит на рынке аренды коммерческой недвижимости
Что происходит на рынке аренды коммерческой недвижимости / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Война серьезно изменила рынок недвижимости и ее аренды. Самыми дорогими и востребованными стали квартиры не в Киеве, а на западной Украине.

"Сегодня" разбираются, как обстоит ситуация с арендой коммерческой недвижимости в Киеве.

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В последних объявлениях на сайте OLX можно заметить, что многие владельцы сдают элитные помещения в самом сердце столицы без процентов. Вероятно, отсутствием процентов пытаются привлечь дополнительных клиентов.

Количество объявлений – огромное. Аренда в центре по прежнему очень дорогая, а вот остальные цены на аренду довольно приемлемые, а иногда даже заниженные.

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Например двухэтажное помещение более чем на 100 кв. метров в Соломенском районе сдают за 25 тыс. грн.

Дешево сдают помещение для конференций и других мероприятий посуточно и почасово. Есть предложения за 150-200 грн в более отдаленных районах, а за 2900 грн можно снять на месяц целый бокс.

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Стоит отметить, что цены в разных районах кардинально отличаются и есть множество предложений с абсолютно нереальной стоимостью. Например, в объявлении об аренде помещения на Подоле указана цена 250 грн, скорее всего, это сделано для того, чтобы человек позвонил по объявлению.

Мы советуем осторожно относится к таким объявлениям, а также ко всем, где нереально занижена цена – можно нарваться на мошенников, которых не смущает война в стране.

Сформировать общую картину очень сложно, поскольку цены на коммерческую недвижимость колеблются от 5 тыс. грн до 200 и больше.

В целом, можно отметить, что сейчас в Киеве можно найти коммерческую недвижимость по достаточно выгодным ценам, но зависимость цены от района – никуда не делась.

Завышенные цены на жилье

После начала войны на западную Украину хлынул поток переселенцев из регионов, где ведутся активные боевые действия и соответственно – появился ажиотажный спрос на жилье.

Этим решили воспользоваться недобросовестные люди и многие завысили цены на аренду жилья в несколько раз, а кое-где даже устраивали аукционы перед переселенцами "кто даст больше".

В связи с этим местные власти пообещали отключать такие квартиры от всех коммуникаций и даже пригрозили приватизацией.

Государство же пообещало устроить массовые налоговые рейды и обложить штрафами всех неплательщиков налогов.

"Сегодня" также писали, как государство будет помогать украинским беженцам и переселенцам, и рассказывали, сколько стоит аренда жилья в Польше.

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