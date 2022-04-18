Украинцы начнут массово снимать жилье с продажи – что напугало рынок недвижимости

Из-за снижения цен на недвижимость, многие украинцы не захотят продавать свое жилье и начнут снимать его с продажи.
Об этом в комментарии "Сегодня" заявил президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита. По его словам, продавцы предпочтут подождать роста цен.
"Собственники, которые перед войной хотели продать свои квартиры, снимут их с продажи и выставят на рынок аренды", – говорит Пита.
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Это в свою очередь потянет за собой увеличение предложения съемного жилья и снижение стоимости аренды в крупных городах.
О снижении цен эксперты также рассказали нашему сайту, они отметили, что в ближайшее время популярность квартир в пригородах столицы может снизиться.
Покупатели теперь при выборе квартиры будут обращать внимание на наличие рядом военной инфраструктуры или аэродромов, которые враг принялся обстреливать в первую очередь.
Популярность так называемых видовых квартир, где окна выходят на на открытые пространства, тоже упадет, ведь именно в таких местах больше вероятность попадания ракеты или другого снаряда.
Квартиры от государства
После войны некоторые украинцы получат бесплатное жилье от государства, это предусмотрено программой восстановления Украины, которая пройдет в несколько этапов.
В первую очередь программа предусматривает обеспечение жильем тех, кто потерял свой дом из-за войны, а после – военнослужащих, и всех, кто работал на благо государства во время войны, например медиков, которые не имеют своего жилья.
Программу восстановления планируют объединить с программой энергоэффективности.
"Сегодня" также писали, как изменятся цены на аренду в столице и рассказывали, сколько придется выложить за съемное жилье в США.