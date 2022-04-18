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Украинцы начнут массово снимать жилье с продажи – что напугало рынок недвижимости

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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18 апреля, 13:38
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Рассказываем, почему украинцы резко передумают продавать свою недвижимость
Что происходит на рынке недвижимости
Что происходит на рынке недвижимости / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Из-за снижения цен на недвижимость, многие украинцы не захотят продавать свое жилье и начнут снимать его с продажи.

Об этом в комментарии "Сегодня" заявил президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита. По его словам, продавцы предпочтут подождать роста цен.

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"Собственники, которые перед войной хотели продать свои квартиры, снимут их с продажи и выставят на рынок аренды", – говорит Пита.

Это в свою очередь потянет за собой увеличение предложения съемного жилья и снижение стоимости аренды в крупных городах.

О снижении цен эксперты также рассказали нашему сайту, они отметили, что в ближайшее время популярность квартир в пригородах столицы может снизиться.

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Покупатели теперь при выборе квартиры будут обращать внимание на наличие рядом военной инфраструктуры или аэродромов, которые враг принялся обстреливать в первую очередь.

Популярность так называемых видовых квартир, где окна выходят на на открытые пространства, тоже упадет, ведь именно в таких местах больше вероятность попадания ракеты или другого снаряда.

Квартиры от государства

После войны некоторые украинцы получат бесплатное жилье от государства, это предусмотрено программой восстановления Украины, которая пройдет в несколько этапов.

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В первую очередь программа предусматривает обеспечение жильем тех, кто потерял свой дом из-за войны, а после – военнослужащих, и всех, кто работал на благо государства во время войны, например медиков, которые не имеют своего жилья.

Программу восстановления планируют объединить с программой энергоэффективности.

"Сегодня" также писали, как изменятся цены на аренду в столице и рассказывали, сколько придется выложить за съемное жилье в США.

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Цитата дня

Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

Цитата на segodnya.ua
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