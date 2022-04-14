Львов, Ужгород, Тернополь – сколько стоит купить квартиру на западе Украины

Рассказываем о ценах на первичное и вторичное жилье в западных областях страны

Рассказываем о ценах на рынке недвижимости / Фото: Getty Images, Dom.Ria, Коллаж: Сегодня

Война в Украине почти остановила рынок недвижимости в стране. Однако в начале апреля он начал оживать, идет строительство новых домов.

Учитывая большое количество переселенцев, лишившихся жилья, вероятно, возрастет и спрос на новые дома. Редакция "Сегодня" предлагает узнать, сколько стоят квартиры на западе Украины.

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Львов

Одни из самых дешевых квартир – в Винниках. За однокомнатную квартиру в новом 10-этажном доме просят 23 тыс. долларов, или 681 тыс. грн. Сдать жилую площадь в эксплуатацию планируется в третьем квартале 2023 года.

Квартира у Винниках / Фото: Dom.Ria

Непосредственно во Львове жилье дороже. В уже готовой новостройке на Лычаковской продают однокомнатные квартиры от 34 тыс. долларов или от 1 млн грн, двухкомнатки – от 48 тыс. долларов, или от 1,44 млн. грн.

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Квартира на Лычаковской / Фото: Dom.Ria

В Железнодорожном районе двухкомнатную квартиру можно приобрести от 47,8 тыс. долларов или от 1,4 млн грн. Это новостройка на Левандовке, которую планируется сдать в эксплуатацию до апреля 2023 года. Дом будет иметь 10 этажей, автономное отопление и наземный паркинг.

Квартира на Левандовке / Фото: Dom.Ria

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Самые дорогие варианты – это клубные дома элит-класса на 7 этажей. Один из таких строят в Лычаковском районе. В уже готовой новостройке четырехкомнатная квартира площадью 208 квадратных метров стоит 1 млн долларов, или 29,5 млн. грн. Некоторые квартиры имеют широкие террасы, где можно устроить зону отдыха, и панорамные окна. На первых этажах здания расположены магазины, есть также подземный паркинг.

Квартира в Лычаковском районе / Фото: Dom.Ria

Можно приобрести жилье на вторичном рынке, даже в пределах исторической застройки. В центре Львова, в доме, построенном до 1917 года, продают 3-комнатную квартиру с ремонтом за 550 тыс. долларов, или 16,2 млн. грн. Кроме спальни, здесь есть гостевая и кабинет, кухня, два санузла. Новый владелец получит также итальянскую мебель, люстры и встроенную бытовую технику в комплекте.

Квартира в центре Львова / Фото: Dom.Ria

Довольно дорогие квартиры в Галицком районе, особенно вблизи зеленых зон. Так, за квартиру на Кубанской в 10-этажной элитной новостройке просят 680 тыс. долларов, или 20,1 млн. грн. В стоимость входит 5 комнат с террасой, кухней-гостиной и тремя санузлами. Общая площадь жилья составляет 243 "квадрата".

Квартира в Галицком районе / Фото: Dom.Ria

Ужгород

В Закарпатье квартиры в несколько раз дешевле на Радванке можно найти однокомнатные квартиры от 11 тыс. долларов или от 346 тыс. грн. Владельцы сбывают комбинированное жилье в кирпичном доме. Готовы обменять на авто или трактор.

Жилье на Радванке / Фото: Dom.Ria

Квартира в центре обойдется от 20 тыс. долларов (591 тыс. грн). На Лаврищева продают жилье площадью 40 квадратных метров в кирпичном доме с индивидуальным отоплением, печкой, водопроводом. В доме может проживать 2 семьи, из нюансов – туалет на улице, но в бонус идут 2 сотки земли с грядками, фруктовыми деревьями, гаражом и курятником.

Квартира на Лаврищева / Фото: Dom.Ria

В новостройках цены стартуют от 33 тыс. долларов (980 тыс. грн.). В районе Червеницы именно столько просят за однокомнатную квартиру на 39 "квадратов". Достроить жилье планируют в апреле этого года – всего 183 квартиры с автономным отоплением, наземной автостоянкой и детской площадкой во дворе.

Квартира в Червеныце / Фото: Dom.Ria

Самое дорогое жилье сбывают в центре Ужгорода. За 5-комнатную квартиру площадью 386 квадратных метров на Кошицкой просят 520 тыс. долларов (15,3 млн. грн). Кирпичный дом имеет смешанный тип отопления (газ и электричество), кухню-студию, выход на террасу, рабочую кухню, комнату и два санузла. На втором этаже – еще четыре комнаты и два санузла. Дом с евроремонтом, стеклопакетами, бассейном во дворе, беседкой и мангалом.

Квартира в центре Ужгорода / Фото: Dom.Ria

На улице Грибоедова продают целый пентхаус. Квартира в центре города имеет 4 комнаты общей площадью 260 квадратных метров с индивидуальным отоплением, террасой с видом на город, холлом с камином, встроенной кухней с очисткой воды. Доступ в квартиру происходит со специальным чипом в лифте. Стоимость жилья оценили в 430 тыс. долларов (12,7 млн. грн). В стоимость входит двойной гараж.

Пентхаус на Грибоедова / Фото: Dom.Ria

Целые особняки продают в микрорайоне Шахта. Внутри есть три комнаты с дизайнерским ремонтом, кухня-студия и мансарда. Подключен газ, индивидуальное отопление, интернет, кондиционеры, а также электроэнергия по зеленому тарифу. Вода подается из скважины. Окна панорамные, есть два санузла и балкон, дом меблирован. Стоимость – 290 тыс. долларов (8,5 млн. грн).

Особняк на Шахте / Фото: Dom.Ria

Тернополь

Цены на жилье в Файном городе стартуют от 10 тыс. долларов (314 тыс. грн). Именно столько просят за однокомнатную квартиру на 30 "квадратов" у Больших Рощи. Из плюсов – квартира украшена панорамными окнами, а дом имеет всего четыре этажа. Из минусов – ремонт не завершен, и отопление еще не подключено.

Квартира в новостройке Тернополя / Фото: Dom.Ria

Уже можно приобрести недвижимость в новостройке Восточном массиве. Дом будет сдан в эксплуатацию весной 2024 года. Однокомнатная квартира на 39 квадратных метров обойдется в 25 тыс. долларов (735 тыс. грн.). Это будет кирпичное здание на 16 этажей с панорамными окнами.

Жилье в Тернополе / Фото: Dom.Ria

В районе Загребелье уже сданы в эксплуатацию новые дома. Стоимость квартир у них несколько выше – за 2 комнаты придется заплатить 66 тыс. долларов (1,9 млн. грн). Дом на 14 этажей с закрытой территорией и подземным паркингом, утепленные кирпичные стены. Рядом расположен парк и река.

Квартира на Загребелье / Фото: Dom.Ria

Самые дорогие квартиры в Тернополе – на вторичном рынке. За меблированное жилье в центре города придется заплатить 250 тыс. долларов (7,3 млн. грн). Жилье расположено в историческом центре на улице Валовой, продают 185 квадратных метров – это три комнаты с индивидуальным отоплением, кухней и внутренней кованой лестницей между этажами. Есть три балкона и лоджия, санузел с просторной ванной.

Квартира в центре Тернополя на Валовой / Фото: Dom.Ria

На улице Франко можно приобрести 4-комнатную квартиру за 180 тыс. долларов (5,3 млн. грн). Жилье имеет общую площадь 131 кв. м, индивидуальное отопление, оборудованное стеклопакетами, немецкой кухней, с дизайнерским ремонтом.

Квартира на Франка / Фото: Dom.Ria

Несколько дешевле обойдется двухэтажный пентхаус на берегу озера возле парка Шевченко. Квартира имеет три балкона и террасу, несколько санузлов, камин, сауну, дубовую лестницу между этажами. В общем – 140 "квадратов" по цене 169 тыс. долларов (5 млн грн), возможен обмен на жилье во Львове.

Пентхаус на берегу озера в Тернополе / Фото: Dom.Ria

Раньше мы показывали, какие квартиры и за сколько можно арендовать в Киеве. В Украине наработали механизм компенсаций за разрушенное оккупантами жилье – можно получить деньги или новую квартиру.