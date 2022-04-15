Аренда жилья во время войны: как изменятся цены в Киеве и других регионах страны

На западе ставки пойдут вниз, а в столице и других крупных городах начнут восстанавливаться

Рынок аренды жилья в столице начал оживать / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Война России против Украины перекроила рынок недвижимости и аренды жилья по всей стране. После того как враг попытался атаковать Киев миллионы людей уехали в западные регионы. Многие дома стояли пустыми. Сейчас же люди возвращаются к себе домой и жизнь в Киеве возвращается в привычное русло – открываются кафе и рестораны, начинает ходить транспорт.

"Сегодня" поговорили с экспертами о том, как будет изменится рынок аренды жилья в крупных городах Украины в ближайшие месяцы.

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Назад, на восток

Сейчас на украинских дорогах можно наблюдать ситуацию обратную той, что происходила в конце февраля-начале марта. Ежедневно тысячи и тысячи автомобилей возвращаются из западных областей к себе домой.

Не работают призывы властей еще немного побыть в эвакуации, дать возможность саперам разминировать места боевых действий, коммунальщикам убрать следы войны, а торговым сетям наладить поставки товаров в магазины. Люди устремились домой.

Как говорят эксперты, вместе с возвращением людей начал и оживать рынок аренды в крупных городах. Если во время боевых действий сделок почти не было, то сейчас квартиры снова сдаются. Правда, дешевле, чем до войны.

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"Рынок аренды жилья в столице начал оживать в начале апреля, сразу после того, как оккупантов прогнали от города. Сейчас люди начали возвращаться в город из западных областей, а так же сюда приезжают переселенцы с востока, которые пытаются выехать подальше от районов боевых действий. Уровень цен пока что далек от довоенного. В среднем для действующих и новых арендаторов мы наблюдаем, что скидка составляет от 30% до 50% того, что было в начале февраля", – рассказал "Сегодня" президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита.

По его словам, если боевые действия не будут приближаться к Киеву, то рынок понемногу будет оживать.

"Но, думаю, что в ближайшие месяцы (май-июнь) цены будут оставаться достаточно низкими. Небольшое повышение арендных ставок возможно начиная с июля. Думаю, рост может составить 10-20% от сегодняшнего уровня", – говорит Юрий Пита.

Эксперт говорит, что в столице все будет зависеть от переселенцев. Дело в том, что в Киеве достаточно большое предложение жилья, которое сдается в аренду. Поэтому при низком спросе, арендные ставки вряд ли начнут быстро повышаться.

"Дополнительное предложение на рынке аренды будет со стороны тех собственников, которые перед войной хотели продать свои квартиры, но временно отложили свои планы. Цены на недвижимость сейчас упадут и многие не захотят продавать жилье, а предлагать квартиры в аренду. Это еще больше может увеличить предложение", – говорит Юрий Пита.

Еще один фактор, по мнению эксперта, который не даст быстро расти ценам на жилье в Киеве – это снизившиеся доходы населения. Пока не будет перезапущена экономика и не начнут расти зарплаты, резкого повышения аренды не ожидается.

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И действительно, если проанализировать объявления в группах в соцсетях, где люди сдают и снимают квартиры, наибольший спрос сейчас приходится на самое бюджетное жилье. Пользуются популярностью комнаты, а некоторые арендаторы даже ищут себе соседей в однокомнатные квартиры. Это говорит о низкой платежеспособности населения.

Что в регионах

В ближайшее время ценовая динамика в регионах также будет меняться. Эксперты говорят, что на цены влияют потоки беженцев и удаленность от военных действий.

"Если говорить о регионах, то там наблюдаются разнонаправленные тенденции. Например, в Одессе, также, как и в Киеве, арендные ставки упали на 30-50%. Причина понятна – город находится близко к зоне боевых действия и его периодически обстреливают ракетами. В тоже время в Днепре, наоборот, цена аренды выросла. В бюджетном сегменте рост составил 10-15%. Произошло это из-за того, что в город приехало много переселенцев с востока", – говорит Юрий Пита.

По его словам, в западных регионах мы сейчас наблюдаем пиковые цены.

"С мая они скорее всего начнут снижаться. Люди начнут возвращаться домой и с рынка уйдет спекулятивная составляющая, цены на аренду будут возвращаться к довоенным", – резюмирует эксперт.

Ранее мы писали о том, что будет с ценами на квартиры после войны. Также читайте о том, на каких условиях достроят жилье, и компенсируют ли потери украинцев.