Некоторые украинцы получат от государства квартиры — кому достанется в первую очередь

В целом программа восстановления Украины предусматривает обеспечение жильем всех нуждающихся в этом
Программа восстановления недвижимости пройдет в несколько этапов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
В первую очередь программа восстановления Украины предусматривает обеспечение жильем тех, кто потерял свой дом из-за войны. Пройдет она в несколько этапов и продлится даже после завершения войны.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля в вечернем обращении.
Он отметил, что власть намерена:
- сделать качественную городскую планировку там, где ее не было;
- "вписать" в города реальные транспортные потоки;
- гарантировать энергосбережение домов;
- добиться их инклюзивности;
- обеспечить экологичность стройматериалов.