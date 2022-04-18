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Українці почнуть масово знімати житло з продажу – що налякало ринок нерухомості

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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18 квітня, 13:38
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Розповідаємо, чому українці різко передумають продавати свою нерухомість
Що відбувається на ринку нерухомості
Що відбувається на ринку нерухомості / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Через зниження цін на нерухомість, багато українців не захочуть продавати своє житло та почнуть знімати його з продажу.

Про це у коментарі "Сьогодні" заявив президент Асоціації спеціалістів з нерухомості (ріелторів) України Юрій Піта. За його словами, продавці хочуть почекати зростання цін.

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"Власники, які перед війною хотіли продати свої квартири, знімуть їх з продажу та виставлять на ринок оренди", – каже Піта.

Це в свою чергу потягне за собою збільшення пропозиції орендованого житла та зниження вартості оренди у великих містах.

Про зниження цін експерти також розповіли нашому сайту, вони зазначили, що найближчим часом популярність квартир у передмісті столиці може знизитися.

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Покупці тепер при виборі квартири звертатимуть увагу на наявність поряд військової інфраструктури або аеродромів, які ворог почав обстрілювати насамперед.

Популярність так званих видових квартир, де вікна виходять на відкриті простори, теж впаде, адже саме в таких місцях більше ймовірність влучення ракети чи іншого снаряда.

Квартири від держави

Після війни деякі українці отримають безкоштовне житло від держави, це передбачено програмою відновлення України, яка пройде у кілька етапів.

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Насамперед програма передбачає забезпечення житлом тих, хто втратив свій будинок через війну, а після – військовослужбовців, та всіх, хто працював на благо держави під час війни, наприклад медиків, які не мають свого житла.

Програму відновлення планують поєднати з програмою енергоефективності.

"Сьогодні" також писали, як зміняться ціни на оренду у столиці і розповідали, скільки доведеться викласти за знімне житло в США.

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4
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5
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6
Колекторські компанії Колекторські компанії
67
7
Страхові брокери Страхові брокери
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Цитата дня

Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової системи. Бо вони – це частина окупаційної машини.

Цитата на segodnya.ua
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4
Картопля Картопля
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5
Гречана крупа Гречана крупа
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6
Яблука Яблука
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7
Пшоно Пшоно
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8
Сало Сало
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9
Морожена риба Морожена риба
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Що буде дефіцитом
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3
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4
Австрія Австрія
15%
5
Німеччина Німеччина
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6
Болгарія Болгарія
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7
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