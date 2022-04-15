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Оренда житла під час війни: як зміняться ціни в Києві та інших регіонах країни

Андрій Гаценко Андрій Гаценко Провідний редактор Гроші Сьогодні
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15 квітня, 18:20
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На заході ставки підуть униз, а у столиці та інших великих містах почнуть відновлюватись
Ринок оренди житла у столиці почав оживати
Ринок оренди житла у столиці почав оживати / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Війна Росії проти України перекроїла ринок нерухомості та оренди житла по всій країні. Після того, як ворог спробував атакувати Київ мільйони людей поїхали до західних регіонів. Багато будинків стояли порожніми. Зараз люди повертаються до себе додому і життя в Києві повертається в звичне русло – відкриваються кафе та ресторани, починає ходити транспорт.

"Сьогодні" поговорили з експертами про те, як зміниться ринок оренди житла у великих містах України в найближчі місяці.

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Назад, на схід

Зараз на українських дорогах можна спостерігати ситуацію зворотну за ту, що відбувалася наприкінці лютого-початку березня. Щодня тисячі й тисячі автомобілів повертаються з західних областей до себе додому.

Не працюють заклики влади ще трохи побути в евакуації, дати можливість саперам розмінувати місця бойових дій, комунальникам прибрати сліди війни, а торговельним мережам налагодити постачання товарів до магазинів. Люди кинулися додому.

Як кажуть експерти, разом з поверненням людей почав також оживати ринок оренди у великих містах. Якщо під час бойових дій угод майже не було, зараз квартири знову здаються. Щоправда, дешевше, ніж до війни.

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"Ринок оренди житла у столиці почав оживати на початку квітня, одразу після того, як окупантів прогнали з міста. Наразі люди почали повертатися до міста з західних областей, а також сюди приїжджають переселенці зі сходу, які намагаються виїхати подалі від районів бойових дій. Рівень цін поки що далекий від довоєнного. У середньому для діючих та нових орендарів ми спостерігаємо, що знижка становить від 30% до 50% того, що було на початку лютого", – розповів президент Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України Юрій Піта.

За його словами, якщо бойові дії не наближатимуться до Києва, то ринок потроху оживатиме.

"Але, думаю, що найближчими місяцями (травень-червень) ціни залишатимуться досить низькими. Невелике підвищення орендних ставок можливе починаючи з липня. Думаю, зростання може становити 10-20% від сьогоднішнього рівня", – каже Юрій Піта.

Експерт каже, що у столиці все залежатиме від переселенців. Справа в тому, що у Києві досить велика пропозиція житла, яке здається в оренду. Тому за низького попиту, орендні ставки навряд чи почнуть швидко зростати.

"Додаткова пропозиція на ринку оренди буде з боку тих власників, які перед війною хотіли продати свої квартири, але тимчасово відклали свої плани. Ціни на нерухомість зараз впадуть і більшість не захоче продавати житло, а пропонувати квартири в оренду. Це ще більше може збільшити пропозицію", – каже Юрій Піта.

Ще один фактор, на думку експерта, який не дасть швидко зростати цінам на житло в Києві – це доходи населення, що знизилися. Поки не буде перезапущено економіку та не почнуть зростати зарплати, різкого підвищення оренди не очікується.

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І справді, якщо проаналізувати оголошення в групах у соцмережах, де люди здають і винаймають квартири, найбільший попит зараз припадає на найбюджетніше житло. Популярні кімнати, а деякі орендарі навіть шукають собі сусідів в однокімнатні квартири. Це говорить про низьку платоспроможність населення.

Що у регіонах

Найближчим часом цінова динаміка в регіонах також змінюватиметься. Експерти кажуть, що на ціни впливають потоки біженців та віддаленість від військових дій.

"Якщо говорити про регіони, то там спостерігаються різноспрямовані тенденції. Наприклад, в Одесі, як і в Києві, орендні ставки впали на 30-50%. Причина зрозуміла – місто перебуває близько до зони бойових дій і його періодично обстрілюють ракетами. Водночас у Дніпрі, навпаки, ціна оренди зросла. У бюджетному сегменті зростання склало 10-15%. Сталося це тому, що до міста приїхало багато переселенців зі сходу", – каже Юрій Піта.

З його слів, у західних регіонах ми зараз спостерігаємо пікові ціни.

"З травня вони вочевидь почнуть знижуватися. Люди почнуть повертатися додому і з ринку піде спекулятивна складова, ціни на оренду повертатимуться до довоєнних", – резюмує експерт.

Раніше ми писали про те, що буде з цінами на квартири після війни. Також читайте про те, на яких умовах добудують житло, та чи компенсують втрати українців.

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