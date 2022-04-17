Деякі українці отримають від держави квартири — кому дістанеться в першу чергу

Загалом програма відновлення України передбачає забезпечення житлом усіх, хто цього потребує
Програма відбудови нерухомості пройде в кілька етапів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Насамперед програма відновлення України передбачає забезпечення житлом тих, хто втратив свій будинок через війну. Пройде вона в кілька етапів і триватиме й після завершення війни.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський 16 квітня у вечірньому зверненні.
Він зауважив, що влада має намір:
- зробити якісне міське планування там, де його не було;
- "вписати" до міст реальні транспортні потоки;
- гарантувати енергозбереження будинків;
- добитися їх інклюзивності;
- забезпечити екологічність будматеріалів.