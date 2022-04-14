Львів, Ужгород, Тернопіль – скільки коштує купити квартиру на заході України

Розповідаємо про ціни на первинне та вторинне житло у західних областях країни

Розповідаємо про ціни на ринку нерухомості / Фото: Getty Images, Dom.Ria, Колаж: Сьогодні

Війна в Україні майже зупинила ринок нерухомості в країні. Однак на початку квітня він почав оживати, триває будівництво нових будинків.

З огляду на велику кількість переселенців, які втратили житло, ймовірно, зросте й попит на нові помешкання. Редакція "Сьогодні" пропонує дізнатися, скільки коштують квартири на заході України.

Реклама

Львів

Одні з найдешевших квартир – у Винниках. За однокімнатну квартиру в новозбудованому 10-поверховому будинку просять 23 тис. доларів, або 681 тис. грн. Здати житлову площу в експлуатацію планують в третьому кварталі 2023 року.

Квартира у Винниках / Фото: Dom.Ria

Безпосередньо у Львові житло дорожче. У вже готовій новобудові на Личаківській продають однокімнатні квартири від 34 тис. доларів, або від 1 млн грн, двокімнатки – від 48 тис. доларів, або від 1,44 млн грн.

Реклама

Квартира на Личаківській / Фото: Dom.Ria

У Залізничному районі двокімнатну квартиру можна придбати від 47,8 тис. доларів, або від 1,4 млн грн. Це новобудова на Левандівці, яку планують здати в експлуатацію до квітня 2023 року. Будинок матиме 10 поверхів, автономне опалення та наземний паркінг.

Квартира на Левандівці / Фото: Dom.Ria

Реклама

Найдорожчі варіанти – це клубні будинки еліт-класу на 7 поверхів. Один із таких будують у Личаківському районі. У вже готовій новобудові чотирикімнатна квартира площею 208 квадратних метрів коштує 1 млн доларів, або 29,5 млн грн. Деякі квартири мають широкі тераси, де можна влаштувати відпочинкову зону, та панорамні вікна. На перших поверхах будівлі розташовані магазини, є також підземний паркінг.

Квартира в Личаківському районі / Фото: Dom.Ria

Можна придбати житло в на вторинному ринку, навіть в межах історичної забудови. В центрі Львова, в будинку, спорудженому до 1917 року, продають 3-кімнатну квартиру з ремонтом за 550 тис. доларів, або 16,2 млн грн. Окрім спальні, тут є гостьова та кабінет, кухня, два санвузла. Новий власник отримає також італійські меблі, люстри й вмонтовану побутову техніку в комплекті.

Квартира в центрі Львова / Фото: Dom.Ria

Досить дорогі квартири в Галицькому районі, особливо поблизу зелених зон. Так, за квартиру на Кубанській в 10-поверховій елітній новобудові просять 680 тис. доларів, або 20,1 млн грн. У вартість входить 5 кімнат з терасою, кухнею-вітальнею і трьома санвузлами. Загальна площа житла становить 243 "квадрати".

Квартира в Галицькому районі / Фото: Dom.Ria

Ужгород

На Закарпатті квартири у кілька разів дешевше. На Радванці можна знайти однокімнатні квартири від 11 тис. доларів, або від 346 тис. грн. Власники збувають комбіноване житло в цегляному будинку. Готові обміняти на авто чи трактор.

Житло на Радванці / Фото: Dom.Ria

Квартира в центрі обійдеться від 20 тис. доларів (591 тис. грн). На Лавріщева продають житло площею 40 квадратних метрів у цегляному будинку, з індивідуальним опаленням, пічкою, водопроводом. У будинку може проживати 2 сім’ї, з нюансів – туалет надворі, але в бонус ідуть 2 сотки землі з грядками, фруктовими деревами, гаражем і курником.

Квартира на Лавріщева / Фото: Dom.Ria

У новобудовах ціни стартують від 33 тис. доларів (980 тис. грн). В районі Червениці саме стільки просять за однокімнатку на 39 "квадратів". Добудувати житло планують в квітні цього року – загалом 183 квартири з автономним опаленням та наземною автостоянкою і дитячим майданчиком у дворі.

Квартира в Червениці / Фото: Dom.Ria

Найдорожче житло збувають в центрі Ужгорода. За 5-кімнатну квартиру, площею 386 квадратних метрів на Кошицькій просять 520 тис. доларів (15,3 млн грн). Цегляний будинок має змішаний тип опалення (газ і електрика), кухню-студію, вихід на терасу, робочу кухню, кімнату та два санвузли. На другому поверсі – ще чотири кімнати й два санвузли. Будинок з євроремонтом, склопакетами, басейном у дворі, альтанкою і мангалом.

Квартира в центрі Ужгорода / Фото: Dom.Ria

На вулиці Грибоєдова продають цілий пентхаус. Квартира в центрі міста має 4 кімнати, загальною площею 260 квадратних метрів, з індивідуальним опаленням, терасою з видом на місто, холом з каміном, вмонтованою кухнею з очисткою води. Доступ до квартири відбувається з спеціальним чіпом у ліфті. Вартість житла оцінили в 430 тис. доларів (12,7 млн грн). У ціну входить подвійний гараж.

Пентхаус на Грібоєдова / Фото: Dom.Ria

Цілі особняки продають в мікрорайоні Шахта. Усередині є три кімнати з дизайнерським ремонтом, кухня-студія та мансарда. Підключений газ, індивідуальне опалення, інтернет, кондиціонери, а також електроенергія за зеленим тарифом. Вода подається зі свердловини. Вікна панорамні, є два санвузла та балкон, дім умебльований. Вартість – 290 тис. доларів (8,5 млн грн).

Особняк на Шахті / Фото: Dom.Ria

Тернопіль

Ціни на житло у Файному місті стартують від 10 тис. доларів (314 тис. грн). Саме стільки просять за однокімнатку на 30 "квадратів" у Великих Гаях. Із плюсів – квартира оздоблена панорамними вікнами, а будинок має лише чотири поверхи. З мінусів – ремонт не завершений, і опалення ще не підключене.

Квартира в новобудові Тернополя / Фото: Dom.Ria

Уже можна придбати нерухомість в новобудові у Східному масиві. Будинок здадуть в експлуатацію навесні 2024 року. Однокімнатна квартира на 39 квадратних метрів обійдеться в 25 тис. доларів (735 тис. грн). Це буде цегляний будинок на 16 поверхів з панорамними вікнами.

Житло в Тернополі / Фото: Dom.Ria

У районі Загребелля є уже здані в експлуатацію нові будинки. Вартість квартир у них дещо вища – за 2 кімнати доведеться заплатити 66 тис. доларів (1,9 млн грн). Будинок на 14 поверхів із закритою територією та підземним паркінгом, утеплені цегляні стіни. Поряд розташований парк і річка.

Квартира на Загребеллі / Фото: Dom.Ria

Найдорожчі квартири в Тернополі – на вторинному ринку. За умебльоване житло в центрі міста доведеться заплатити 250 тис. доларів (7,3 млн грн). Житло розташоване в історичному центрі на вулиці Валовій, продають 185 квадратних метрів – це три кімнати з індивідуальним опаленням, кухнею та внутрішніми кованими сходами між поверхами. Є три балкони та лоджія, санвузол з просторою ванною.

Квартира в центрі Тернополя на Валовій / Фото: Dom.Ria

На вулиці Франка можна придбати 4-кімнатну квартиру за 180 тис. доларів (5,3 млн грн). Житло має загальну площу 131 квадратний метр, індивідуальне опалення, обладнане склопакетами, німецькою кухнею, з дизайнерським ремонтом.

Квартира на Франка / Фото: Dom.Ria

Трохи дешевше обійдеться двоповерховий пентхаус на березі озера біля парку Шевченка. Квартира має три балкони й терасу, кілька санвузлів, камін, сауну, дубові сходи між поверхами. Загалом – 140 "квадратів" за ціною 169 тис. доларів (5 млн грн), можливий обмін на житло у Львові.

Пентхаус на березі озера в Тернополі / Фото: Dom.Ria

Раніше ми показували, які квартири та за скільки можна орендувати в Києві. В Україні напрацювали механізм компенсацій за зруйноване окупантами житло – можна отримати гроші або нову квартиру.