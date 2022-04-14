Гроші чи квартира: компенсацію за зруйноване житло отримуватимуть двома способами

Визначати, яку компенсацію люди отримають за повністю зруйноване житло в Україні, будуть спеціальні комісії при органах місцевого самоврядування.
Про це розповіла лідер партії "Слуга народу" Олена Шуляк в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
За її словами, збитки, які завдано приміщенням, в яких тепер потрібен ремонт, підраховуватимуть звичайні ліцензовані оцінювачі майна.
Далі по темі
Саме від їх оцінок залежить те, яке житло постраждалі отримають натомість чи скільки грошей їм виплатять у вигляді компенсації.
Шуляк заявила, що методики для цього запрацює Кабінет міністрів спільно з Фондом держмайна.
Вони відрізнятимуться залежно від того, чи підлягає будинок відновленню та ремонту чи ні.
"Коли йдеться про компенсацію у вигляді нового житла, то на рівні Кабінету міністрів має бути розроблена методика, за якою рахуватиметься вартість квадратного метра житла у певній місцевості і виходячи з площі зруйнованого житла рахуватиметься сума компенсації", – пояснила Шуляк.
Якщо говорити про будинки, які можна відремонтувати, у гру вступають оцінювачі, за звітами яких визначатиметься компенсація.
Шуляк також уточнила, що ті, хто подав заявки про зруйноване житло у додатку "Дія", мають право отримати компенсацію у вигляді квадратних метрів, а не коштів.
А під час Всеукраїнського телемарафону політик розповіла ще одну цікаву деталь: люди зможуть вибирати квартиру для життя у іншому місті.
"Розраховуємо, що буде така можливість, коли людина сама вибиратиме. Наприклад, у неї зруйнована квартира в місті Харкові, вона зможе обрати інше місто. І навпаки – якщо зруйнована квартира в іншому місті, вона зможе вибирати квартиру в Харкові".
Як будуватимуть житло після війни
Раніше Шуляк розповіла, що після закінчення бойових дій в Україні кардинально зміниться підхід до будівництва нового житла.
Набагато більше уваги приділять безпеці, а всі проєкти будуть перероблені. У нових будинках з'являться обов'язкові бомбосховища, як в Ізраїлі.
Саме Ізраїль Україна розглядає як приклад подальшого відновлення інфраструктури.
Сьогодні також писали, що в Україні бронюватимуть чоловіків для відновлення країни, та розповідали, які квартири отримають переселенці від держави.