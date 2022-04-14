Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🚢 Горить "Москва" 💪 СБУ впіймала Медведчука 🛡 Хіматака на Маріуполь ⚔ Битва за Донбас
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Гроші чи квартира: компенсацію за зруйноване житло отримуватимуть двома способами

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
14 квітня, 13:25
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, які механізми будуть розроблені для визначення розміру компенсацій за зруйноване житло
Як визначатимуть розмір компенсації за житло
Як визначатимуть розмір компенсації за житло / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Визначати, яку компенсацію люди отримають за повністю зруйноване житло в Україні, будуть спеціальні комісії при органах місцевого самоврядування.

Про це розповіла лідер партії "Слуга народу" Олена Шуляк в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Реклама

За її словами, збитки, які завдано приміщенням, в яких тепер потрібен ремонт, підраховуватимуть звичайні ліцензовані оцінювачі майна.

Саме від їх оцінок залежить те, яке житло постраждалі отримають натомість чи скільки грошей їм виплатять у вигляді компенсації.

Шуляк заявила, що методики для цього запрацює Кабінет міністрів спільно з Фондом держмайна.

Реклама

Вони відрізнятимуться залежно від того, чи підлягає будинок відновленню та ремонту чи ні.

"Коли йдеться про компенсацію у вигляді нового житла, то на рівні Кабінету міністрів має бути розроблена методика, за якою рахуватиметься вартість квадратного метра житла у певній місцевості і виходячи з площі зруйнованого житла рахуватиметься сума компенсації", – пояснила Шуляк.

Якщо говорити про будинки, які можна відремонтувати, у гру вступають оцінювачі, за звітами яких визначатиметься компенсація.

Реклама

Шуляк також уточнила, що ті, хто подав заявки про зруйноване житло у додатку "Дія", мають право отримати компенсацію у вигляді квадратних метрів, а не коштів.

А під час Всеукраїнського телемарафону політик розповіла ще одну цікаву деталь: люди зможуть вибирати квартиру для життя у іншому місті.

"Розраховуємо, що буде така можливість, коли людина сама вибиратиме. Наприклад, у неї зруйнована квартира в місті Харкові, вона зможе обрати інше місто. І навпаки – якщо зруйнована квартира в іншому місті, вона зможе вибирати квартиру в Харкові".

Як будуватимуть житло після війни

Раніше Шуляк розповіла, що після закінчення бойових дій в Україні кардинально зміниться підхід до будівництва нового житла.

Набагато більше уваги приділять безпеці, а всі проєкти будуть перероблені. У нових будинках з'являться обов'язкові бомбосховища, як в Ізраїлі.

Саме Ізраїль Україна розглядає як приклад подальшого відновлення інфраструктури.

Сьогодні також писали, що в Україні бронюватимуть чоловіків для відновлення країни, та розповідали, які квартири отримають переселенці від держави.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ленд-ліз для України
Більше
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Техно
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Вторгнення в Україну
Більше новин
Головне про гроші
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Надійний тил
Допомогти Героям!
Фінансовий ринок
Скільки небанківських установ в Україні
1
Фінансові компанії Фінансові компанії
894
2
Кредитні спілки Кредитні спілки
205
3
Ломбарди Ломбарди
197
4
Страховики Страховики
145
5
Лізингові компанії Лізингові компанії
110
6
Колекторські компанії Колекторські компанії
67
7
Страхові брокери Страхові брокери
64
Як зачищають ринок
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Первинка
Що буде із квартирами після війни?
Наслідки для інвесторів
Війна б'є по цінах
Що подорожчало найбільше
1
Цибуля Цибуля
+33,7%
2
Морква Морква
+27,3%
3
Буряк Буряк
+24,8%
4
Картопля Картопля
+22,6%
5
Гречана крупа Гречана крупа
+11,4%
6
Яблука Яблука
+11%
7
Пшоно Пшоно
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Морожена риба Морожена риба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Що буде дефіцитом
Фінансовий фронт
Майбутнє гривні
Енергозалежність
Хто в Європі найбільше купує російський газ
1
Угорщина Угорщина
25%
2
Словаччина Словаччина
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрія Австрія
15%
5
Німеччина Німеччина
14%
6
Болгарія Болгарія
12%
7
Чехія Чехія
12%
Кінець газової імперії РФ близько
Валюта та війна
Що робити із доларами?
Як не втратити все
Green energy
Зелена трансформація України
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
34,00
36,00
-
-
33,49
39,41
-
-
33,68
37,52
-
-
33,74
37,57
-
-
-
39,25
-
-
33,73
37,56
-
-
33,75
37,57
-
-
33,00
36,00
-

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти