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В Україні ожило будівництво житла: що відбувається з цінами та попитом

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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13 квітня, 11:27
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Розповідаємо, що відбувається з попитом на новобудови та як змінилася ціна під час війни
Де в Україні почали активно будувати житло
Де в Україні почали активно будувати житло / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Попри війну в Україні, зрушило з мертвого місця будівництво квартир і навіть змінився попит.

Про те, як активно і де в Україні будують житло, розповів сервіс ЛУН сайту LIGA.net.

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За даними порталу, у 10 областях із 782 недобудованих житлових комплексів роботи йдуть уже на 164 об'єктах, тобто на кожному п'ятому.

Найбільша кількість "розморожених" ЖК у Львові, розпочали роботу 71 із 189 будівельних майданчиків.

За словами директора City Development Solutions Романа Герасимчука, працюють насамперед ті забудовники, у яких був запас коштів і матеріалів.

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Друге місце за кількістю розморожених проэктів посідає Одеса. Там відновлено роботи на 32 ЖК із 144 недобудованих.

"Економічного обґрунтування немає. Головне – підтримати економіку, Україну, співробітників, вони мають заробляти", – заявив СЕО забудовника Гефест груп Василіс Бумбурас.

Попит зростає?

За словами забудовників зі Львова, Чернівців та Одеси, вони фіксують часткове відновлення попиту на житло, зокрема з боку переселенців.

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Він все одно значно нижчий від довоєнного, адже місцеві чекають на стабілізацію ситуації, а переселенці морально ще не готові до купівлі житла.

Але продажі все одно є, наприклад, у Львові та Одесі, серед покупців були навіть переселенці.

Що відбувається з цінами

Війна не перешкода зростанню цін. Якщо ще 17 лютого однокімнатна квартира комфорту класу у Львові коштувала близько 1 млн грн, то зараз вартість зросла до 1,1 млн.

На жаль, у багатьох ЖК змінилися терміни здачі об'єкта. Щоб залучити клієнтів, деякі компанії фіксують для них курс долара на рівні нижчому за офіційний показник НБУ і пропонують знижки.

Ще одним фактором, який підштовхнув до відновлення будівництва, є плани держави фінансувати покупку житла українцям, які через війну втратили домівки.

У столиці ринок поки не ожив, забудовники завмерли в очікуванні, також їм не вистачає будматеріалів.

Оренда квартир

Війна та воєнний стан, безумовно, є форс-мажорними обставинами, однак не звільняють від виконання зобов'язань, орендної плати.

Водночас форс-мажор дозволяє уникнути відповідальності та виду штрафів, пені тощо.

Однак деякі все ж таки можуть уникнути орендної плати, про те, кому пощастить, читайте в матеріалі.

"Сьогодні" також писали, як зміняться правила будівництва житла під час війни, та розповідали, які квартири отримають переселенці від держави.

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