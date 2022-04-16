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СЕГОДНЯ Новости экономики Новости недвижимости

О рынке недвижимости забудьте! Как в Украине будут восстанавливать разрушенные квартиры

Андрей Гаценко Андрей Гаценко Ведущий редактор Деньги Сегодня
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16 апреля, 20:43
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Рассказываем, что изменится на рынке недвижимости в пострадавших от войны регионах
Рынок недвижимости очень нестабильный во время войны
Рынок недвижимости очень нестабильный во время войны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Несмотря на продолжающуюся войну России против Украины жизнь в западных и центральных регионах медленно приходит в норму. Беженцы, которые массово уехали из крупных городов ближе к западным границам или в села центральной части страны, возвращаются домой. Правда, не все смогут вернуться в родной дом – некоторые населенные пункты практически полностью разрушены.

"Сегодня" разбирались, что будет с ценами на недвижимость в городах, типа, Ирпеня, Бучи, Бородянки, Чернигова и Харькова в ближайшее время.

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Обещанного минимум два года ждут

Война еще не закончена, убытки не подсчитаны, но власть уже полна оптимизма и обещает отстроить украинские города за ближайшие несколько лет. Точнее, за ближайшие два года обещают обеспечить жильем людей, которые потеряли собственные дома и квартиры, а полноценное восстановление регионов, скорее всего, займет куда большее время.

Для начала власть планирует выкупит у застройщиков непроданные квартиры в уже почти достроенных многоэтажках. Оптимизма добавляет тот факт, что застройщики уже начинают работу, несмотря на продолжающиеся военные действия и ракетные обстрелы со стороны России.

Кроме того, часть вынужденных переселенцев обещают селить во временное жилье – модульные дома, которые развернут на территориях, которые расположены далеко от зоны боевых действий.

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Эти факторы говорят о том, что многие украинцы не смогут в ближайшее время вернуться в свои родные города, которые сильно пострадали от войны. Значит и спрос на жилье в этих регионах будет минимальным.

Что будет в разрушенных городах

Эксперты говорят, что говорить о восстановлении хоть какого-то рынка жилья в пострадавших городах сейчас нет смысла, ведь люди даже не могут вернуться, чтобы посмотреть, что случилось с их жильем. Во многих освобожденных городах постоянно продлевают комендантский час – нужно обезвредить мины и снаряды, которые оставили оккупанты.

Что касается таких городов, как Ирпень, Буча, Гостомель и прочие населенные пункты, которые сильно пострадали от оккупантов, то думаю, что в ближайшее время люди массово туда вернуться не смогут. В этих населенных пунктах продолжится расчистка завалов, разминирование и прочие восстановительные работы. Жить там в ближайшие месяцы будет опасно и дискомфортно – ведь, вся сопутствующая гражданская инфраструктура там уничтожена, – поясняет "Сегодня" президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита.

По этим же причинам в ближайшие годы в этих городах практически не будет функционировать рынок недвижимости.

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Поэтому рынок недвижимости в таких городах появится после полного возврата к жизни в этих регионах. Возможно после начала работы реестров будут единичные случаи сделок, когда кто-то будет готов продать квартиру условно за 10 тысяч долларов при ее рыночной цене до войны на уровне 50 тысяч долларов. Тогда, скорее всего найдется покупатель, который готов будет выкупить ее в надежде продать в несколько раз дороже после восстановления города. Но, думаю, что такие сделки будут единичными, – говорит Юрий Пита.

В связи с этим, гражданам, у которых сохранилось жилье в таких населенных пунктах и есть возможность его не продавать сейчас по бросовым ценам, имеет смысл воздержаться от продаж. Есть шанс, что через несколько лет ценники восстановятся.

Новые тенденции на рынке

Опрошенные "Сегодня" эксперты говорят, что в ближайшее время популярность квартир в пригородах столицы может снизиться. Также при выборе будущей квартиры, многие будут обращать внимание на наличие рядом военной инфраструктуры или аэродромов. Ведь, как показала практика, враз первым делом ведет боевые действия или обстреливает именно такие объекты.

Может снизиться популярность и так называемых видовых квартир, окна которых выходят на открытые пространства – вероятность прилета ракеты в этом случае увеличивается. Скорее всего, при выборе квартир, украинцы будут выбирать нижние этажи – в этом случае при объявлении воздушной тревоги можно быстрее добежать до укрытия.

Если говорить о рынке в целом, то на ближайшие месяцы, эксперты предполагают снижение цен на жилье в крупных городах.

Цены на недвижимость сейчас снизятся и многие не захотят продавать жилье по таким ценам, а предпочтут подождать роста. Собственники, которые перед войной хотели продать свои квартиры, снимут их с продажи и выставят на рынок аренды, – говорит Юрий Пита.

Это может увеличить предложение съемного жилья и снизить стоимость аренды в крупных городах.

Ранее мы писали о том, что будет с ценами на квартиры после войны. Также читайте о том, на каких условиях достроят жилье, и компенсируют ли потери украинцев.

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