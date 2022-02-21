Угроза войны и нестабильная гривня: как изменятся цены на квартиры уже совсем скоро

Застройщики в Киеве готовятся к падению спроса на новостройки, а это может повлиять на ценовую политику

Рынок новостроек готовится к падению спроса / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Рынок новостроек в Киеве ожидает падения спроса. Среди причин эксперты видят обесценивание национальной валюты и нестабильную внешнеполитическую ситуацию.

Об этом сообщает Mind.ua.

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Однако аналитики утверждают, что массового понижения цен ожидать не стоит.

Украинцы все больше предпочитают новостройки

Пока интерес к рынку остался практически на прежнем уровне, а вот предпочтения покупателей изменились.

"Количество запросов в январе 2022-го лишь на 2% ниже данных за январь 2021-го. При этом возросла доля запросов именно на объекты первичного рынка: 81% в январе 2021-го, по сравнению с 77% годом ранее" , – рассказывают аналитики.

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Однако динамика сделок претерпела изменения. Игроки на рынке недвижимости признают, что рынок замедлился.

Что будет с ценами дальше?

На фоне новостей о вероятном вторжении войск РФ и "курсовых качелях" количество сделок может сократиться на 50-70%, по сравнению с прошлогодними показателями. Застройщики уже сейчас начали корректировать стратегию продаж.

"Одни наложили запрет на переуступки. Многие сосредоточились на расширении инструментов привлечения покупателей. В ход идет снижение первого взноса, обнуление подорожания. Некоторые компании уже перезапускают длинные программы рассрочки на 5-7 лет", – отмечают они.

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При этом аналитики констатируют: массового понижения цен ожидать не стоит. А те скидки до 25%, которые рекламируют отдельные застройщики, скорее всего просто ситуативной рекламой.

Новые правила на рынке недвижимости

Государственная налоговая служба обязана проверять данные физических лиц-покупателей недвижимости (ФИО, номер паспорта и идентификационного кода) перед оформлением ими имущественных прав.

Приказом Министерства финансов и Министерства юстиции №124/37460 утвержден порядок электронного взаимодействия информационных систем Министерства юстиции и Государственной налоговой службы по подтверждению сведений о физическом лице при проведении государственной регистрации прав на недвижимость.

Проще говоря, нотариусы при оформлении сделки должны заполнять дополнительную форму и направлять ее в налоговую инспекцию, чтобы не было разногласий. Делается это лишь для того, чтобы проверить персональные данные покупателя.

Раньше мы рассказывали, что именно вы можете приобрести на рынке недвижимости, имея в запасе всего 5 ти. дол.

Также мы писали, как работают "черные" риелторы. В Украине зарегистрировано немало случаев, когда те не просто "кидали" людей на деньги, а держали в заложниках или даже лишали жизни.