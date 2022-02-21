Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Обострение в ООС 🚨 Эвакуация с Донбасса в Россию ⛔ Признание "ЛДНР" Россией 🎤 Кто поедет на Евровидение?
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости недвижимости

Угроза войны и нестабильная гривня: как изменятся цены на квартиры уже совсем скоро

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
21 февраля, 14:05
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Застройщики в Киеве готовятся к падению спроса на новостройки, а это может повлиять на ценовую политику
Рынок новостроек готовится к падению спроса
Рынок новостроек готовится к падению спроса / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Рынок новостроек в Киеве ожидает падения спроса. Среди причин эксперты видят обесценивание национальной валюты и нестабильную внешнеполитическую ситуацию.

Об этом сообщает Mind.ua.

Реклама

Однако аналитики утверждают, что массового понижения цен ожидать не стоит.

Украинцы все больше предпочитают новостройки

Пока интерес к рынку остался практически на прежнем уровне, а вот предпочтения покупателей изменились.

"Количество запросов в январе 2022-го лишь на 2% ниже данных за январь 2021-го. При этом возросла доля запросов именно на объекты первичного рынка: 81% в январе 2021-го, по сравнению с 77% годом ранее" , – рассказывают аналитики.

Реклама

Однако динамика сделок претерпела изменения. Игроки на рынке недвижимости признают, что рынок замедлился.

Что будет с ценами дальше?

На фоне новостей о вероятном вторжении войск РФ и "курсовых качелях" количество сделок может сократиться на 50-70%, по сравнению с прошлогодними показателями. Застройщики уже сейчас начали корректировать стратегию продаж.

"Одни наложили запрет на переуступки. Многие сосредоточились на расширении инструментов привлечения покупателей. В ход идет снижение первого взноса, обнуление подорожания. Некоторые компании уже перезапускают длинные программы рассрочки на 5-7 лет", – отмечают они.

Реклама

При этом аналитики констатируют: массового понижения цен ожидать не стоит. А те скидки до 25%, которые рекламируют отдельные застройщики, скорее всего просто ситуативной рекламой.

Новые правила на рынке недвижимости

Государственная налоговая служба обязана проверять данные физических лиц-покупателей недвижимости (ФИО, номер паспорта и идентификационного кода) перед оформлением ими имущественных прав.

Приказом Министерства финансов и Министерства юстиции №124/37460 утвержден порядок электронного взаимодействия информационных систем Министерства юстиции и Государственной налоговой службы по подтверждению сведений о физическом лице при проведении государственной регистрации прав на недвижимость.

Проще говоря, нотариусы при оформлении сделки должны заполнять дополнительную форму и направлять ее в налоговую инспекцию, чтобы не было разногласий. Делается это лишь для того, чтобы проверить персональные данные покупателя.

Раньше мы рассказывали, что именно вы можете приобрести на рынке недвижимости, имея в запасе всего 5 ти. дол.

Также мы писали, как работают "черные" риелторы. В Украине зарегистрировано немало случаев, когда те не просто "кидали" людей на деньги, а держали в заложниках или даже лишали жизни.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
София Зиновьева Потратить до последней копейки: что купить на остаток с "тысячи Зеленского" в 10 грн и меньше София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Ульяна Лебич Угроза войны и нестабильная гривня: как изменятся цены на квартиры уже совсем скоро Ульяна Лебич · Редактор Деньги Сегодня
Андрей Галицкий BMW, Mazda или Audi? Какие автомобили лучше всего покупать в 2022 году Андрей Галицкий · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Тарифы на газ
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Автор
Андрей Гаценко

Андрей Гаценко

Ведущий редактор

 Смотреть все статьи
Крипторынок
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Ньюсмейкер
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
В кулуарах Власти
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Новости Украины
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Главное о деньгах
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

37571.12

Dogecoin (DOGE)

0.14

Ethereum (ETH)

2623.28

Litecoin (LTC)

109.04

Ripple (XRP)

0.77

Купить криптовалюту
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.34

Российский рубль (₽)

0.3738

Евро (€)

32.2

БИЗНЕС АУТ?
Налоговая порка продолжается
Почувствуй себя в шкуре бизнесмена
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
Доллар VS гривня
В какой валюте хранят деньги украинцы
Загляни под матрас
ТОП-вакансии 2021
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще был высокий спрос?
Опрос
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Выбор украинцев
Лидеры авторынка 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Doodle Сегодня
21 февраля. Эдвин Ленд. В этот день 75 лет назад основатель корпорации "Поляроид" продемонстрировал Американскому Оптическому обществу первый в мире мгновенный фотоаппарат…
История дня - за минуту

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Коммуналка
Сколько будем платить за газ?
Узнать!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
34,45
33,95
33,00
18,07
34,50
34,00
33,00
18,01
34,58
33,58
32,57
19,04
36,38
35,88
35,29
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,49
36,29
35,50
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
35,95
35,52
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять