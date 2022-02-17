Заброшенный дом или целый бизнес? Что приобрести, когда в кармане 5 тыс. долларов

Рассказываем, что можно купить, когда бюджет очень ограничен

Что купить за 5 тыс долл / Фото: Getty Images, Dom.Ria, Коллаж: Сегодня

В последнее время инвестиции в недвижимость стали не просто новомодным трендом, а вполне обоснованным и прибыльным делом. Учитывая это, многие украинцы задаются вопросом: что же приобрести, когда бюджет ограничен?

"Сегодня" расскажет вам, что можно купить, когда в запасе всего 5000 долларов (по курсу 17 февраля 2022, 140 450 грн).

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Используя поиск на сайте DOM.RIA, мы подобрали несколько вариантов недвижимости разного назначения.

"Продам гараж"

Одной из покупок до 5000 долларов может стать гараж. Объявлений о продаже такой недвижимости в Украине немало. Обычно цены колеблются в пределах 3-6 тысяч дол. Есть, конечно, и гораздо дороже.

Вот, например, в таком состоянии продают кирпичный гараж в Хмельницком с одним машиноместом. Находится он в гаражном кооперативе, а его общая площадь 18 квадратных метров. Стоит такое помещение 4000 долл. (по курсу 17 февраля 2022 года, 112 360 грн).

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Гараж в Хмельницком / Фото: Dom.Ria

Гараж в Хмельницком / Фото: Dom.Ria

Гараж в Хмельницком / Фото: Dom.Ria

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По таким же ценам можно приобрести гараж в Киеве или в населенных пунктах вблизи столицы, которые, к слову, строят все больше и больше. Соответственно количество жителей растет, и вероятность сдать помещение в аренду тоже.

Как пример, нам встретился гараж в Оболонском районе Киева по цене 5000 долларов. Гараж имеет одно машиноместо, а его общая площадь 24 м кв. Автор объявления также отметил, что помещение утеплено, поэтому зимой там очень тепло и комфортно. Как думаете, удачная инвестиция?

Гараж в Киеве / Фото: Dom.Ria

Гараж в Киеве / Фото: Dom.Ria

Гараж в Киеве / Фото: Dom.Ria

Куплю дачу?

Промониторив соответствующие объявления на сайте, вам может встретится и продажа как части дома, так и целого (правда, как правило, в разрушенном состоянии). Его можно использовать на первое время как дачу, или же, облюбовав место, приобрести для будущего строительства какого-нибудь коттеджа, например.

Нам встретилось объявление о продаже дома в Кривом Роге с общей площадью 65 м кв и участком 12 соток. Стены помещения глинобетонные. Дом из трех комнат расположен возле реки Ингулец.

Стоимость его 4500 долларов. Правда, дополнительно висит долг за коммунальные платежи — еще 450 дол.

Дом в Кривом Роге / Фото: Dom.Ria

Дом в Кривом Роге / Фото: Dom.Ria

Дом в Кривом Роге / Фото: Dom.Ria

Коммерческое помещение

За наш бюджет в 5 тыс долл. можно приобрести и коммерческую недвижимость. К примеру, какой-то небольшой бизнес.

Такой мы нашли в Виннице. Предложение напрямую от владельца, а он продает не просто помещение, а готовый бизнес, предлагает даже оставить некоторую технику. Стоит такой магазин 4700 долл, его общая площадь достигает 32 кв. м.

Магазин в Виннице / Фото: Dom.Ria

Магазин в Виннице / Фото: Dom.Ria

В общем, 5000 долларов сумма хоть и небольшая, но купить себе недвижимость можно. Главное — не встретить мошенников.

Раздают деньги на жилье?

В 2021 году правительство обеспечило долгосрочными льготными займами 1126 украинских семей в рамках государственной программы "Власний дім", которая финансирует индивидуальное жилищное строительство в селе.

Для постройки или покупки дома, житель села или поселка в рамках программы "Власний дім" может рассчитывать кредит под 3% годовых на 20 лет, но не более чем до достижения пенсионного возраста. А молодые семьи получают кредитные деньги на 30 лет. Также есть дополнительные льготы для многодетных семей, участников АТО и переселенцев.

Программа предусматривает максимальную и минимальную сумму кредита для разного вида строительства:

до 400 тыс. грн – для нового строительства;

до 250 тыс. грн – для реконструкции жилого дома, достройки незавершенного жилья;

до 300 тыс. грн – для приобретения жилья;

до 100 тыс. грн – для сооружения инженерных сетей, подключения их к существующим коммуникациям.

Напомним, недобросовестные застройщики часто "кидают" украинцев на деньги, вложенные в недостроенное жилье. Мы собрали для вас различные государственные сервисы, с помощью которых можно проверить того или иного застройщика.

Раньше мы рассказывали, как не встретить фиктивных риелторов, которые массово обманывают украинцев.