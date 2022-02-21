Загроза війни та нестабільна гривня: як зміняться ціни на квартири вже зовсім скоро

Забудовники в Києві готуються до падіння попиту на новобудови, а це може вплинути на цінову політику

Ринок новобудов готується до падіння попиту / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ринок новобудов в Києві очікує на падіння попиту. Серед причин експерти вбачають знецінення національної валюти та нестабільна зовнішньополітична ситуація.

Про це повідомляє Mind.ua.

Реклама

Проте аналітики стверджують, що масового зниження цін очікувати не варто.

Українці все більше надають перевагу новобудовам

Поки інтерес до ринку залишився практично на колишньому рівні, а от вподобання покупців змінилися.

"Кількість запитів у січні 2022-го лише на 2% нижчі за дані за січень 2021-го. При цьому зросла частка запитів саме на об'єкти первинного ринку: 81% у січні 2021-го порівняно з 77% роком раніше", – розповідають аналітики.

Реклама

Однак динаміка угод зазнала змін. Гравці на ринку нерухомості визнають, що ринок сповільнився.

Що буде з цінами далі?

На тлі новин про ймовірне вторгнення військ РФ та "курсових гойдалок" кількість угод може скоротитися на 50-70% порівняно з минулорічними показниками. Забудовники вже зараз почали коригувати стратегію продажу.

"Одні наклали заборону на переуступки. Багато хто зосередився на розширенні інструментів залучення покупців. У хід йде зниження першого внеску, обнулення подорожчання. Деякі компанії вже перезапускають довгі програми розстрочки на 5-7 років", – відзначають вони.

Реклама

При цьому аналітики констатують: масового зниження цін очікувати не варто. А ті знижки до 25%, що рекламують окремі забудовники, найімовірніше є просто ситуативною рекламою.

Нові правила на ринку нерухомості

Державна податкова служба зобовʼязана перевіряти дані фізичних осіб-покупців нерухомості (ПІБ, номер паспорта та ідентифікаційного коду) перед оформленням ними майнових прав.

Наказом Міністерства фінансів та Міністерства юстиції №124/37460 затверджено порядок електронної взаємодії інформаційних систем Міністерства юстиції та Державної податкової служби щодо підтвердження відомостей про фізичну особу під час проведення державної реєстрації речових прав на нерухомість.

Простіше кажучи, нотаріуси при оформленні угоди мають заповнювати додаткову форму і направляти її до податкової інспекції, щоб не було розбіжностей. Робиться це лише для того, аби перевірити персональні дані покупця, а про різні заборони там не йдеться.

Раніше ми розповідали, що саме ви можете придбати на ринку нерухомості, маючи в запасі лише 5 ти. дол.

Також ми писали, як працюють "чорні" рієлтори. В Україні зареєстровано чимало випадків, коли ті не просто "кидали" людей на гроші, а тримали в заручниках чи навіть позбавляли життя.