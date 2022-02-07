Девяностые возвращаются? Как "черные риелторы" охотятся на украинцев

Рассказываем о "черных" схемах "черных" риелторов

"Черные риелторы" придумывают разные схемы / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Новостей в СМИ о задержании "черных риелторов" с каждым годом появляется все больше и больше. Люди, торгующие чужой недвижимостью, прибегают даже к крайним методам, несовместимым ни с принципами морали, ни с Законом Украины.

"Сегодня" расскажет вам примеры мошеннических схем, когда на кон ставят даже человеческую жизнь.

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Кто такие "черные риелторы"?

Начнем с самого простого: кто они, эти "черные риелторы"? Среди мошенников такого рода есть недобросовестные люди, которые "кидают" невнимательных на деньги. Зачастую это бывает при покупке квартиры или аренде. Здесь ситуация еще не так плачевна. Но есть и "черные риелторы", которых недаром назвали именно "черными".

Они иногда прибегают действительно к циничным, жестоким схемам. Обычно это группа людей, действующих вместе. Они находят "уязвимых" владельцев квартир, подделывают документы и даже прибегают к убийству.

Обычно такие риелторы имеют связи в полиции, а также "своих" нотариусов.

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Идеальная жертва для риелторов

Идеальной жертвой для риелторов такого рода является, к примеру, одинокий пенсионер с большими долгами за коммуналку или пьяница, который за рюмку водки не то, что квартиру продаст, но и родных вместе с ней.

Падкие "черные риелторы" и на квартиры, в которых никто не живет, владелец которых скончался. Они подделывают документы, продают такое жилье и заключают договор с покупателями. Впоследствии обман раскрывается, и новым владельцам приходится судиться с наследниками.

Схемы обмана

Исследовав множество приговоров судов в разных уголках нашей страны, можно сделать вывод: схем множество, каждый раз мошенники находят новые щели, благодаря которым можно "надуть" кого-то, присвоить квартиру и заработать на этом немалые деньги. Мы выделили основные наработанные, как говорится, годами схемы:

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Оккупация квартиры. Преступники покупают определенную часть квартиры и пытаются всеми способами выжить ее владельцев. Они преследуют только одну цель – выкупить всю квартиру за небольшие деньги. а затем перепродать за значительную сумму. Только силой. Одинокого человека заставляют поставить подпись на документах и увозят в неизвестном направлении. Принуждение могут применять любое: будь то психологическое или физические. Такие случаи, учитывая большое количество новостей на этот счет, случаются очень часто. Выигрывают риелторы и тогда, когда у бывшего владельца нет родственников, претендовавших на наследство. В таком случае преступление может не раскрыться вообще. Нет человека – нет проблем. Существуют такие способы, когда между собственником квартиры (пенсионером обычно) и другим лицом подписывается договор на пожизненное содержание, предусматривающий регулярное перечисление средств последним пожилому человеку в обмен на квартиру (может быть вариант устройства пенсионера в приют для престарелых). В таком случае "черный риелтор" может долго не ждать и разными способами лишить жизни пенсионера. Подмена контракта. Владельцы квартир не всегда юридически подкованы, им иногда неизвестны вышеперечисленные схемы и вообще о существовании таких риелторов они даже не догадываются. А последние этим пользуются и, например, пообещав дать владельцу квартиры деньги в займы (под залог оставив жилье) подменяют один договор на другой — купли-продажи.

Харьковская банда

В качестве примера из жизни приведем совсем недавнюю историю о банде "черных риелторов" из Харькова, на счету которой 50 преступлений, а среди них два эпизода убийства потерпевших. Группа насчитывала 10 человек.

Как сообщает DEPO. Харьков, работа по разоблачению и привлечению к ответственности участников группы продолжалась более двух лет. В ходе следствия установлено, что в течение 2019-2020 злоумышленники подыскивали одиноких людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, и, пользуясь их уязвимым состоянием, присваивали жилье.

Кого-то из своих жертв риелторы спаивали, у кого-то похищали документы на право собственности, других незаконно лишали свободы и силой удерживали до того момента, когда потерпевшие были вынуждены подписать документы об отчуждении имущества.

Один из случаев вообще шокирует: злоумышленники обманом вывезли из квартиры ее владельца в одну деревню, там его держали в доме, подмешивали в еду и напитки специальные вещества, повлекшие за собой остановку сердца и смерть. Еще похожа история с другой потерпевшей, квартиру которой реализовали по поддельным документам.

Преступники долгое время удерживали женщину против воли на ее территории, а в дальнейшем задушили, спрятав тело на территории приусадебного участка. Аналогичное участие ждало еще двух людей, имущество которых злоумышленники уже успели переоформить, а самих потерпевших держали в частном доме, однако их удалось спасти в апреле 2021 года.

Что делать, чтобы вас не "кинули"?

Президент Союза специалистов по недвижимому имуществу Украины Виктор Несин говорит, что работать нужно с теми риелторами, которые являются членами общественных организаций, и обязательно нужно проверять все документы.

Для обеспечения безопасности следуйте следующим советам:

никому не предоставляйте подлинники документов;

заключайте с риэлтором письменное соглашение, в котором вы четко должны прописать, какие услуги предоставляет специалист, и которое за это получает жалованье. Не подписывайте никакие документы без присутствия юриста;

будьте на страже также, когда приобретаете квартиру в семье, где есть дети, которые выписываются в никуда, без нового места регистрации;

не ведитесь на заниженную цену (от 30 до 80%);

обратите внимание также на то, кто является владельцем недвижимости, особенно внимательно, если это пожилой человек.

Эти правила помогут вам не попасть впросак или хотя бы выйти из сложной ситуации с наименьшими рисками для себя.

Риски покупки жилья на стадии "котлована"

В Украине довольно распространенная практика покупки жилья на стадии "котлована", а другими словами — "нулевой стадии строительства". Преимущества, конечно, значительны, но риски довольно настораживают.

Среди таких следует отметить:

потеря денег вследствие замораживания строительства. И риск, что ваши средства уже не вернутся к вам, неминуем, особенно на "нулевой" стадии;

вследствие замораживания строительства. И риск, что ваши средства уже не вернутся к вам, неминуем, особенно на "нулевой" стадии; банкротство компании застройщика. Никто не застрахован от этого. Вспомним, например, как 13 тысяч инвесторов в строительство компании "Укрбуд" несколько лет назад оказались под угрозой. Ведь сама компания прекратила работу на своих объектах на фоне нехватки денег и конфликта в компании;

застройщика. Никто не застрахован от этого. Вспомним, например, как 13 тысяч инвесторов в строительство компании "Укрбуд" несколько лет назад оказались под угрозой. Ведь сама компания прекратила работу на своих объектах на фоне нехватки денег и конфликта в компании; способ приобретения жилья в недостроенном доме, а именно подписание договора на долевое участие . Юристы предостерегают: гарантий, что не случится двойных продаж того же жилья, нет, даже в том случае, когда покупатель входит в роли участника в жилищно-строительный кооператив или подписывает предварительный договор купли-продажи;

. Юристы предостерегают: гарантий, что не случится двойных продаж того же жилья, нет, даже в том случае, когда покупатель входит в роли участника в жилищно-строительный кооператив или подписывает предварительный договор купли-продажи; ждать завершения строительства придется достаточно долго, также следует обратить внимание, что нужно и время для ремонта. Так что стоит подумать о целесообразности сделки, особенно, когда "резервного" жилья нет.

Напомним, "Сегодня", взяв за основу исследование компании Monitor.Estate, рассказывал вам, как не попасть на строительную аферу и быстро распознать проблемного застройщика.

Ранее мы также писали, что с 2022 года за "лишние метры" придется платить больше, ибо налог на недвижимость повысили.