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Украинцев начнут "кошмарить"? Как изменятся правила покупки недвижимости

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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8 февраля, 15:53
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Нотариусы будут работать заодно с налоговиками
Какие новые правила при покупке недвижимости?
Какие новые правила при покупке недвижимости? / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Государственная налоговая служба обязана проверять данные физических лиц-покупателей недвижимости (ФИО, номер паспорта и идентификационного кода) перед оформлением ими имущественных прав.

Об этом говорится в приказе Министерства финансов и Министерства юстиции №124/37460, зарегистрированном 1 февраля.

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Документом утвержден Порядок электронного взаимодействия информационных систем Министерства юстиции и Государственной налоговой службы по подтверждению сведений о физическом лице при проведении государственной регистрации прав на недвижимость.

Что изменится?

Подробно об этом рассказал юрист Ростислав Кравец в своем YouTube-блоге. Он отметил, что в СМИ наделали страшной паники по этому вопросу, будто теперь все покупки недвижимости будут проходить через налоговую.

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На самом же деле это объясняется проще: нотариусы при оформлении сделки должны заполнять дополнительную форму и направлять ее в налоговую инспекцию, чтобы не было разногласий. Делается это только для того, чтобы проверить персональные данные покупателя, а о разных запретах речь не идет. Это чисто техническая часть обмена информацией.

"Возможно, налоговая впоследствии начнет всех "кошмарить", спрашивать откуда доходы. Но у нас все еще действует Конституция, у нас есть презумпция невиновности, так что пусть доказывают незаконность происхождения этих средств", — сказал юрист.

Так что, по его словам, громких заявлений в медиа бояться не стоит, покупать недвижимость можно и дальше, просто знайте: нотариус будет сообщать об этом налоговой инспекции.

Налог на недвижимость

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Общая ставка налога на недвижимость в 2022 году увеличилась на 25% (по сравнению с 2021 годом).

В этом году налог на недвижимость будет составлять 97,5 грн. за 1 квадратный метр.

Общая ставка налога на недвижимое имущество должна составлять не более 1,5% от размера минимальной зарплаты. По формуле: 6500*1,5%=97,5.

Платить нужно будет только за лишние метры:

  • для квартир 60 квадратных метров;
  • для частных домов 120 квадратных метров;
  • для квартиры и частного дома вместе 180 квадратных метров.

Напомним, в Украине изменили условия купли-продажи жилья. Теперь придется платить больше налогов.

Ранее мы писали, что финансовые возможности украинцев, а также их предпочтения на современном этапе формируют тренды на рынке недвижимости. В этом году постепенно набирает популярность как аренда, так и продажа смарт-квартир, а также таунхаусов.

Все о налогах и о том, куда идут наши деньги, читайте в спецтеме "Сегодня".

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