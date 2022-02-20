Еще дороже: как изменились цены на квартиры в украинских городах-миллионниках

Рассказываем, что происходило с ценами на рынке недвижимости в последние два года

Цены на квартиры: как они изменились в последние два года / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В течение двух лет стоимость жилой недвижимости в городах-миллионниках выросла на 25-50%.

Теперь самая дешевая квартира на вторичном рынке Одессы – $39,3 тыс., сообщает аналитическая служба OLX Недвижимость.

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В свою очередь самое дорогое жилье — новостройки и жилищный фонд от 2011 года в столице, где цена на квартиру достигает в среднем $200 тыс. В целом за два года стоимость сделок купли/продажи выросла для всех типов жилой недвижимости.

Киев: вторичка догоняет в цене новостройки

В столице сосредоточен самый наибольший рынок жилой недвижимости. Наряду с предложениями в категории "Недвижимость" на вторичном рынке у покупателей есть широкий выбор вариантов жилья в новостройках. И в некоторых случаях цена мало чем отличается. К примеру, средняя стоимость двухкомнатной квартиры на вторичном рынке на начало 2022 года составляет $69,4 тыс., в то время как двухкомнатная квартира в новостройке – $78,1 тыс.

Несмотря на то что стоимость квартир выросла на 23-38% во всех типах домов, самой дорогой остается недвижимость в жилом фонде начиная с 2011 года. Квартиры здесь стоят от $83,4 тыс. за однокомнатную до $210,1 тыс. за трехкомнатную.

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Стоимость квартир в Киеве в 2022 году (процентная динамика цен с 2020 года)

Количество комнат Вторичный ЖФ Реклама ЖФ от 2011 г. Новостройки 1 46.1 тыс. (+31%) 83.4 тыс. (+30%) 57.6 тыс. (+38%) 2 69.4 тыс. (+35%) 134.1 тыс (+34%) 78.1 тыс. (+28%) 3 84 тыс. (+23.5%) 210.1 тыс.(+32%) 105.4 тыс. (+32%)

Недвижимость в больших городах: самое дешевое жилье у моря

В среднем цены на жилье на вторичном рынке Днепра, Львова, Одессы и Харькова выросли в диапазоне 20-33%. Самые дешевые квартиры в начале 2022 года предлагают в Одессе, в среднем за $39,3 тыс., а самые дорогие — во Львове, за $48,5 тыс. Среди домов, сданных в эксплуатацию с 2011 года, наибольший скачок цен с начала пандемии произошел в Харькове — на 50%. Интересно, что именно такое жилье в начале 2020 года было самым дешевым: квартиру в среднем можно было приобрести за $56,2 тыс.

Наибольший скачок цен в течение двух лет наблюдался на квартиры в новостройках. В целом во всех крупных городах, за исключением Одессы, цены на жилье в новых домах выросли на 40-44%.

Стоимость квартир в крупных городах в 2022 году (процентная динамика цен с 2020 года):

Город Вторичный ЖФ ЖФ от 2011 г. Новостройки Днепр 41.1 тыс. (+31%) 84.7 тыс. (+32%) 76.5 тыс. (+39.6%) Львов 48.5 тыс. (+19.5%) 76.3 тыс. (+19.8%) 67.2 тыс. (+39.8%) Одесса 39.3 тыс. (+16%) 80.7 тыс (+24.6%) 59.2 тыс. (+27.7%) Харьков 41.1 тыс. (+33%) 79.2 тыс. (+50%) 57.9 тыс. (+44.8%)

Цены будет подогревать спрос

Как видим, даже за время пандемии стоимость квартир продолжает повышаться. Кроме того, недвижимость традиционно является одним из основных видов инвестирования для украинцев. Можно ожидать, что в этом году продажи квартир в Украине вырастут на 3-5%, и такая тенденция будет сохраняться в ближайшие годы. Помимо спроса, прямо пропорционально влияющего на цену квадратных метров, на динамику будут влиять и такие факторы, как стоимость стройматериалов, топлива и состояние экономики, от которого зависит курс валют.

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