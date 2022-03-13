Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ Паралимпиада 2022 Паралимпиада 2022 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости недвижимости

Идти на риск? Что происходит с рынком недвижимости и стоит ли ее покупать во время войны

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
13 марта, 14:04
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Спрос на жилье на вторичном рынке растет, однако безопасно ли вкладывать средства в недвижимость во время войны
Есть ли риски при покупке жилья во время войны
Есть ли риски при покупке жилья во время войны / Фото: Коллаж: Сегодня

Война заставила украинцев делать сложный выбор – спасаться от военных действий и уезжать, или оставаться дома. Для эвакуации вариантов немного – либо в безопасные на данный момент западные регионы Украины, либо за границу.

Именно в западных областях Украины специалисты заметили тенденцию роста спроса на жилье на вторичном рынке. Об этом заявил президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Юрий Пита, передает "Экономическая правда".

Реклама

Что происходит на рынке недвижимости

Люди, выехавшие на Запад страны, а таких более 500 тыс. граждан, могут быть заинтересованы в приобретении квартир и частных домов. По оценкам специалистов, доля заинтересованных достигает 3%.

Следовательно, спрос есть, а соответственно, есть вероятность роста цен на жилье. В частности, на наиболее востребованы 1-2-комнатные квартиры.

Можно ли купить сегодня жилье с соблюдением правил

Покупка квартир с соблюдением всех юридических требований пока в Украине заблокирована. С начала военных действий не работал Государственный реестр прав на недвижимое имущество. Поэтому продавцы и покупатели не могли заключать сделки по купле/продаже объектов недвижимого имущества.

Реклама

В ближайшее время в безопасных регионах доступ к Госреестру должен быть восстановлен. Однако все еще отдельные услуги будут ограничены. Это может относиться и к сделкам по купле/продаже жилой недвижимости.

Стоит ли идти на риск

"До завершения военного положения в Украине специалисты АФНУ не советуют гражданам заключать соглашения по существующим "лазейкам" или "схемам", как, например, приобретение квартиры по доверенности, заключение предварительных договоров, или оформление завещаний на покупателя. Ведь любая подобная операция не является на 100% юридически защищенной", – заявил Пита.

Следовательно, покупать жилье в условиях войны нежелательно и рискованно. Это может создать проблемы для покупателей, с которыми придется бороться после восстановления мира в Украине.

"Также следует помнить о положении ст. 233 Гражданского кодекса Украины, когда сделка может быть признана недействительным судом, если она осуществлена под влиянием тяжкого обстоятельства", – напомнил Пита.

Сколько стоит аренда жилья

"Сегодня" уже писали, какая стоимость аренды квартир во Львове, Луцке и Ивано-Франковске.

Реклама

К примеру, во Львове месяц в хостеле в виде капсулы обойдется вам в 13 370 грн. Вариант временный для одного человека.

Апартаменты с евроремонтом в Луцке предлагают за 26750 грн за 31 ночь. А вот в Тернополе и Ужгороде жилье найти сложно.

Также мы рассказывали, сколько стоит арендовать дом на Закарпатье и почему квартиры в Крыму продают за бесценок.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
София Зиновьева Лимиты на снятие наличных отличаются: сколько денег можно получить в банкоматах ПриватБанка София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Ульяна Лебич Вернут до копейки! Власти возместят расходы громадам, которые бесплатно примут беженцев Ульяна Лебич · Редактор Деньги Сегодня
Евгения Пласконь Ни хлеба, ни гречки: почему в супермаркетах "голые" полки, и что в дефиците больше всего Евгения Пласконь · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Финанс-дайджест
Больше новостей
Автор
Андрей Гаценко

Андрей Гаценко

Ведущий редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Крипторынок
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Новости Украины
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Главное о деньгах
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Эвакуация
Куда УЗ отправляет поезда?
Новое расписание
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Цитата дня

Покупать сейчас иностранную валюту на черном рынке не стоит. Курс будет завышенным и заработать на обратной конвертации не факт, что получится. Никто не знает, какие решения по монетарной политике будут приняты после завершения войны.

Александр Болтян, аналитик компании Esperio
Что будет дальше?
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

38770.13

Dogecoin (DOGE)

0.11

Ethereum (ETH)

2573.84

Litecoin (LTC)

105.44

Ripple (XRP)

0.79

Купить криптовалюту
Послевоенная помощь
"План Маршалла" для Украины
Что будет после войны?
Наши ангелы-хранители

Лейтенант Украинец Владислав - 22-летний командир взвода мотопехотного батальона "Полесье". Боец сумел эффективно прикрыть отход побратимов при наступлении врага, чем спас сотни жизней. О гибели Украинца сообщили во время прорыва на Антоновском мосту Херсонской области. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Крутое пике
Война в Украине раздавила рубль
Чуда не случится?
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
На связи
Национальный роуминг в Украине
Переключайтесь!
Истории подвигов
Капитан Силивакин Ростислав - командир механизированного батальона 93-й механизированной бригады ВСУ "Холодный Яр". За успешные боевые действия с превосходящими силами противника, освобождение украинских городов и сел Сумщины награжден орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени.
Слава Україні!
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Как отследить оккупантов

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Коммуналка
Что делать с платежками во время войны?
Узнать!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять