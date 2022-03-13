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Іти на ризик? Що відбувається з ринком нерухомості і чи варто її купувати під час війни

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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13 березня, 14:04
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Попит на житло на вторинному ринку росте, однак чи безпечно вкладати кошти у нерухомість під час війни
Чи є ризики при купівлі житла під час війни
Чи є ризики при купівлі житла під час війни / Фото: Колаж: Сьогодні

Війна змусила українців робити складний вибір – рятуватися від воєнних дій та виїжджати, або ж залишатися вдома. Для евакуації варіантів небагато – або ж у безпечні на цей момент західні регіони України, або ж за кордон.

Саме у західних областях України фахівці помітили тенденцію зростання попиту на житло на вторинному ринку. Про це заявив президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) Юрій Піта, передає "Економічна правда".

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Що відбувається на ринку нерухомості

Люди, які виїхали на Захід країни, а таких понад 500 тис. громадян, можуть бути зацікавлені в придбанні квартир та приватних будинків. За оцінками фахівців, частка зацікавлених сягає 3%.

Отже, попит є, а відповідно, є ймовірність зростання цін на житло. Зокрема, на найбільш затребувані 1-2-кімнатні квартири.

Чи можна купити сьогодні житло з дотриманням правил

Придбання квартир з дотриманням всіх юридичних вимог поки що в Україні заблоковано. З початку воєнних дій не працював Державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Через це продавці та покупці не могли укладати правочини з купівлі/продажу об'єктів нерухомого майна.

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Найближчим часом у безпечних регіонах доступ до Держреєстру має бути відновлений. Однак все ще окремі послуги будуть обмежені. Це може стосуватися і правочинів з купівлі/продажу житлової нерухомості.

Чи варто йти на ризик

"До завершення воєнного стану в Україні фахівці АФНУ не радять громадянам укладати угоди за існуючими "лазівками" або "схемами", як то, наприклад, придбання квартири за довіреністю, укладання попередніх договорів, або оформлення заповітів на покупця. Адже будь-яка подібна операція не є на 100% юридично захищеною", – заявив Піта.

Отже, купувати житло в умовах війни небажано та ризиковано. Це може створити проблеми для покупців, з якими доведеться боротися вже після відновлення миру в Україні.

"Також варто пам'ятати про положення ст. 233 Цивільного кодексу України, коли правочин може бути визнаний недійсним судом, якщо він здійснений під впливом тяжкої обставини", – нагадав Піта.

Скільки коштує оренда житла

"Сьогодні" вже писали, яка вартість оренди квартир у Львові, Луцьку та Івано-Франківську.

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Наприклад, у Львові місяць в хостелі у вигляді капсули обійдеться вам у 13 370 грн. Варіант тимчасовий для однієї особи.

Апартаменти з євроремонтом у Луцьку пропонують за 26 750 грн за 31 ніч. А от у Тернополі та Ужгороді житло знайти складно.

Також ми розповідали, скільки коштує орендувати будинок на Закарпатті та чому квартири у Криму продають за безцінь.

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Купувати зараз іноземну валюту на чорному ринку не варто. Курс буде завищеним і заробити на зворотній конвертації не факт, що вийде. Ніхто не знає, які рішення щодо монетарної політики будуть ухвалені після завершення війни.

Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
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