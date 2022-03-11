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Пересидіти війну: скільки коштує орендувати будинок на Закарпатті

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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11 березня, 19:15
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Розповідаємо, скільки потрібно заплатити за оренду будинку на Закарпатті
Скільки коштує оренда будинку в Ужгороді
Скільки коштує оренда будинку в Ужгороді / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Через військову агресію Росії проти України велика кількість наших громадян змушені втікати у пошуках безпечного місця. Одні виїжджають за кордон, а інші шукають прихисток на території України, здебільшого у західних областях.

"Сьогодні" розповість вам, скільки коштує оренда будинку в Ужгороді та приміських селах.

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За допомогою платформи онлайн-оголошень OLX, нам вдалося знайти такі варіанти різних цінових категорій.

Цей дім здають в оренду за 100 дол. на добу, про ціни на місяць чи тиждень домовлятися потрібно безпосередньо з власником. Дім без опалення, містить пʼять кімнат та знаходиться в Мукачево.

Будинок на Закарпатті
Будинок на Закарпатті / Фото: olx.ua

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Цей дім містить три кімнати та власний двір.

Будинок на Закарпатті
Будинок на Закарпатті / Фото: olx.ua

Будинок двоповерховий з усіма зручностями та 4 кімнатами.

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Будинок на Закарпатті
Будинок на Закарпатті / Фото: olx.ua

Будинок з такою ціною має чотири кімнати, в яких виконаний євроремонт.

Будинок на Закарпатті
Будинок на Закарпатті / Фото: olx.ua

Цей будинок містить 6 кімнат, гараж, обладнаних системою охорони.

Будинок на Закарпатті
Будинок на Закарпатті / Фото: olx.ua

Безоплатна допомога від рієлторів

Західноукраїнські регіональні відділення Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) надають безоплатну допомогу в пошуку житла і розселенні всім, хто вимушено виїхав на територію Західних областей.

До таких відділень відносяться:

  • Івано-Франківське;
  • Волинське;
  • Львівське;
  • Закарпатське;
  • Чернівецьке;
  • Рівненське;
  • Хмельницьке;
  • Тернопільське.

Раніше ми розповідали, яка вартість оренди квартир у Львові, Луцьку та Івано-Франківську.

Також ми писали, як власники квартир наживаються на своїх же, публікуючи оголошення про оренду квартир за захмарними цінами.

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Купувати зараз іноземну валюту на чорному ринку не варто. Курс буде завищеним і заробити на зворотній конвертації не факт, що вийде. Ніхто не знає, які рішення щодо монетарної політики будуть ухвалені після завершення війни.

Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
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