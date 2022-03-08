С востока на запад: какая стоимость аренды квартир во Львове, Луцке и Ивано-Франковске

Рассказываем, какие цены на жилье в западных областях государства

Сколько стоит жилье на западе Украины / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Из-за военной агрессии России против Украины большое количество наших граждан вынуждены убегать в поисках безопасного места, в основном это касается женщин с детьми. Одни выезжают за границу в соседние страны как переселенцы, другие ищут убежища на территории Украины, в основном в западных областях.

"Сегодня", воспользовавшись сервисом онлайн-бронирования жилья Booking.com, расскажет вам, как быстро найти себе апартаменты и сколько это будет стоить.

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Искали мы апартаменты разных видов на ближайший период – с 14 марта по 14 апреля (всего на 31 ночь) во Львове, Ужгороде, Ровно, Луцке, Ивано-Франковске и Тернополе в основном для двух человек. Заметим, что выбор невелик, количество свободного жилья для аренды в месяц заметно уменьшилось с начала войны.

Средняя стоимость апартаментов во Львове

Месяц в хостеле в виде капсулы обойдется вам в 13 370 грн. Вариант временный для одного человека.

Жилье во Львове / Фото: booking.com

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Другие апартаменты во Львове доступны по следующим ценам:

Жилье во Львове / Фото: booking.com

Жилье во Львове / Фото: booking.com

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Жилье во Львове / Фото: booking.com

Стоимость жилья в Луцке, Ровно и Тернополе

Апартаменты с евроремонтом в Луцке предлагают за 26 750 грн за 31 ночь.

Жилье в Луцке / Фото: booking.com

С тремя спальными местами:

Жилье в Луцке / Фото: booking.com

Стоимость квартир в Ровно несколько ниже луцких и львовских цен.

Жилье в Ровно / Фото: booking.com

Жилье в Ровно / Фото: booking.com

Жилье в Ровно / Фото: booking.com

В Тернополе на ближайшие даты остался только один вариант:

Жилье в Тернополе / Фото: booking.com

Стоимость квартир в Ивано-Франковске и Ужгороде

В Ужгороде на указанные даты ничего не удалось найти. На целый апрель (на период с 1 апреля по 1 мая) свободен только дом с 4 кроватями, 2 спальнями и одной ванной комнатой.

Жилье в Ужгороде / Фото: booking.com

Цены на жилье в Ивано-Франковске:

Жилье в Ивано-Франковске / Фото: booking.com

Жилье в Ивано-Франковске / Фото: booking.com

Жилье в Ивано-Франковске / Фото: booking.com

Жилье в Ивано-Франковске / Фото: booking.com

Иностранцы массово бронируют жилье в Украине

Иностранцы забронировали жилье у украинцев почти на два миллиона долларов через сервис Airbnb для того, чтобы поддержать граждан.

Поселяться в снятом жилье, конечно же, никто не будет, но вот деньги останутся у нуждающихся в этом хозяев. В компании также отметили, что сборы для гостей и хозяев в Украине за бронирование отменены.

Также Airbnb сотрудничают с хозяевами жилья для размещения украинских беженцев в других странах. На главной странице сайта можно увидеть большой красный баннер, призывающий помочь беженцам из Украины.

Напомним, что Польша стала одной из тех стран, куда украинцы массово уезжают после нападения РФ. В период военного положения выезд за границу запрещен, но есть исключения.

Раньше мы также рассказывали, сколько снимать и хранить денег во время войны.