Продают за копейки! Жители Крыма в панике сбывают квартиры

Рынок недвижимости в Крыму внезапно пополнился десятками объявлений, квартиры продают за бесценок

В Крыму продают квартиры по дешевке / Фото: Getty Images, Reuters, Коллаж: Сегодня, скриншот

В Крыму резко взлетели цены на продукты, что побудило местных "освободителей" в панике продавать жилье и выезжать на более "рыбные" территории.

Редакция "Сегодня" узнавала, за сколько представители страны-агрессора продают свои квартиры в Крыму и что предлагают за эти деньги.

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Российские онлайн-ресурсы переполнены сообщениями о продаже квартир. Последние посты изобилуют преимущественно предложениями сбыта "вторички". В списках можно найти Симферополь, Евпаторию, Ялту, Саки, Керчь, Бахчисарай и другие популярные среди туристов места.

Цены стартуют от нескольких миллионов рублей за разные виды квартир. Если считать в долларовом эквиваленте, жители полуострова продают недвижимость фактически за бесценок.

К примеру, за 1-комнатную квартиру в Симферополе просят 4,2 миллиона рублей, или 31,5 тысячи долларов.

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Квартира в Симферополе за 4 миллиона рублей / Фото: скриншот

А в Евпатории такое же жилье по количеству комнат и площади стоит 5 миллионов рублей, или 37,5 тысячи долларов.

Квартира в Евпатории за 5 миллионов рублей / Фото: скриншот

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Среди владельцев можно найти и более дешевые предложения, всего за 2-3 миллиона рублей. В то же время риелторы продают жилье по 10-15 миллионов, что в пересчете на доллары составляет в среднем 100 тысяч.

Риелторы пытаются продать жилье подороже / Фото: скриншот

Некоторые риелторские компании в Крыму надеются нагреть руки на сложившейся ситуации. Предлагают квартиры на 3 или 5 комнат в Симферополе и Феодосии за 3 миллиарда рублей, или за 22,5 миллиона долларов.

Некоторые продавцы выставили просто космические цены / Фото: скриншот

На других ресурсах продавцы придерживаются средней цены в 4-5 миллионов рублей (до 37 тысяч долларов) за квартиру с одной или двумя комнатами и в 10-15 миллионов рублей (до 112 тысяч долларов) за три комнаты.

На других ресурсах средняя цена составляет 5 – 7 миллионов рублей / Фото: скриншот

В основном за квартиры в Крыму просят до 5 миллионов рублей / Фото: скриншот

Интересно, что уведомления о продаже недвижимости в Крыму публикуют и на украинских сайтах с объявлениями. Цены там, конечно, в гривнях – в основном от 1,5 до 3 миллионов, но в долларовом эквиваленте это все равно получается чуть более 100 тысяч долларов.

Некоторые выставили объявления и на украинских сайтах / Фото: скриншот

Кое-кто готов отдать свое жилье за мизер – от 500 до 700 тысяч гривен (17-24 тысячи долларов) или вообще обменять на квартиру в Украине.

Продавцы готовы обменять жилье в Крыму на квартиру в Украине / Фото: скриншот

Ситуация в Крыму

Массовая продажа недвижимости в оккупированном Крыму внезапно началась 10 марта после продолжительного затишья на рынке. По информации Офиса президента, оккупанты вывозят с полуострова семьи работников ФСБ.

Местные "бизнесмены" также предлагают россиянам завести себе бункер. Услуги по обустройству такого убежища оценивают в 1,5 миллиона рублей. Интересно, что это равноценно стоимости многих квартир, которые в панике пытаются продать оккупанты.

Ранее мы рассказывали, что украинцы из восточных областей массово выезжают в Польшу из-за нападения России.

В то же время Украина ожидает получить от России возмещение за все убытки, которые она нанесла своим вторжением.