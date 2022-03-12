Продают за копейки! Жители Крыма в панике сбывают квартиры

В Крыму резко взлетели цены на продукты, что побудило местных "освободителей" в панике продавать жилье и выезжать на более "рыбные" территории.
Редакция "Сегодня" узнавала, за сколько представители страны-агрессора продают свои квартиры в Крыму и что предлагают за эти деньги.
Российские онлайн-ресурсы переполнены сообщениями о продаже квартир. Последние посты изобилуют преимущественно предложениями сбыта "вторички". В списках можно найти Симферополь, Евпаторию, Ялту, Саки, Керчь, Бахчисарай и другие популярные среди туристов места.
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Цены стартуют от нескольких миллионов рублей за разные виды квартир. Если считать в долларовом эквиваленте, жители полуострова продают недвижимость фактически за бесценок.
К примеру, за 1-комнатную квартиру в Симферополе просят 4,2 миллиона рублей, или 31,5 тысячи долларов.
А в Евпатории такое же жилье по количеству комнат и площади стоит 5 миллионов рублей, или 37,5 тысячи долларов.
Среди владельцев можно найти и более дешевые предложения, всего за 2-3 миллиона рублей. В то же время риелторы продают жилье по 10-15 миллионов, что в пересчете на доллары составляет в среднем 100 тысяч.
Некоторые риелторские компании в Крыму надеются нагреть руки на сложившейся ситуации. Предлагают квартиры на 3 или 5 комнат в Симферополе и Феодосии за 3 миллиарда рублей, или за 22,5 миллиона долларов.
На других ресурсах продавцы придерживаются средней цены в 4-5 миллионов рублей (до 37 тысяч долларов) за квартиру с одной или двумя комнатами и в 10-15 миллионов рублей (до 112 тысяч долларов) за три комнаты.
Интересно, что уведомления о продаже недвижимости в Крыму публикуют и на украинских сайтах с объявлениями. Цены там, конечно, в гривнях – в основном от 1,5 до 3 миллионов, но в долларовом эквиваленте это все равно получается чуть более 100 тысяч долларов.
Кое-кто готов отдать свое жилье за мизер – от 500 до 700 тысяч гривен (17-24 тысячи долларов) или вообще обменять на квартиру в Украине.
Ситуация в Крыму
Массовая продажа недвижимости в оккупированном Крыму внезапно началась 10 марта после продолжительного затишья на рынке. По информации Офиса президента, оккупанты вывозят с полуострова семьи работников ФСБ.
Местные "бизнесмены" также предлагают россиянам завести себе бункер. Услуги по обустройству такого убежища оценивают в 1,5 миллиона рублей. Интересно, что это равноценно стоимости многих квартир, которые в панике пытаются продать оккупанты.
Ранее мы рассказывали, что украинцы из восточных областей массово выезжают в Польшу из-за нападения России.
В то же время Украина ожидает получить от России возмещение за все убытки, которые она нанесла своим вторжением.