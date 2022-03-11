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Пересидеть войну: сколько стоит арендовать дом на Закарпатье

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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11 марта, 19:15
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Рассказываем, сколько нужно заплатить за аренду дома на Закарпатье
Сколько стоит аренда дома в Ужгороде
Сколько стоит аренда дома в Ужгороде / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Из-за военной агрессии России против Украины большое количество наших граждан вынуждены убегать в поисках безопасного места. Одни уезжают за границу, а другие ищут убежищ на территории Украины, в основном в западных областях.

"Сегодня" расскажет вам, сколько стоит аренда дома в Ужгороде и в пригородных селах.

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С помощью платформы онлайн-объявлений OLX, нам удалось найти следующие варианты разных ценовых категорий:

Этот дом сдают в аренду за 100 долларов в сутки, за цены на месяц или неделю договариваться нужно непосредственно с собственником. Дом без отопления, содержит пять комнат и находится в Мукачево.

Дом на Закарпатье
Дом на Закарпатье / Фото: olx.ua

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Дом состоит из трех комнат и собственного двора.

Дом на Закарпатье
Дом на Закарпатье / Фото: olx.ua

Дом двухэтажный со всеми удобствами и 4 комнатами.

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Дом на Закарпатье
Дом на Закарпатье / Фото: olx.ua

У дома с такой ценой четыре комнаты, в которых выполнен евроремонт.

Дом на Закарпатье
Дом на Закарпатье / Фото: olx.ua

Этот дом содержит 6 комнат, гараж, оборудованный системой охраны.

Дом на Закарпатье
Дом на Закарпатье / Фото: olx.ua

Бесплатная помощь от риелторов

Западноукраинские региональные отделения Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) предоставляют безвозмездную помощь в поиске жилья и расселении всем, кто вынужденно уехал на территорию Западных областей.

К таким отделениям относятся:

  • Ивано-Франковское;
  • Волынское;
  • Львовское;
  • Закарпатское;
  • Черновицкое;
  • Ровенское;
  • Хмельницкое;
  • Тернопольское.

Раньше мы рассказывали, какая стоимость аренды квартир во Львове, Луцке и Ивано-Франковске.

Также мы писали, как владельцы квартир наживаются на своих же, публикуя объявления об аренде квартир по заоблачным ценам.

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Александр Болтян, аналитик компании Esperio
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