Пересидеть войну: сколько стоит арендовать дом на Закарпатье

Рассказываем, сколько нужно заплатить за аренду дома на Закарпатье

Сколько стоит аренда дома в Ужгороде / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Из-за военной агрессии России против Украины большое количество наших граждан вынуждены убегать в поисках безопасного места. Одни уезжают за границу, а другие ищут убежищ на территории Украины, в основном в западных областях.

"Сегодня" расскажет вам, сколько стоит аренда дома в Ужгороде и в пригородных селах.

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С помощью платформы онлайн-объявлений OLX, нам удалось найти следующие варианты разных ценовых категорий:

Этот дом сдают в аренду за 100 долларов в сутки, за цены на месяц или неделю договариваться нужно непосредственно с собственником. Дом без отопления, содержит пять комнат и находится в Мукачево.

Дом на Закарпатье / Фото: olx.ua

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Дом состоит из трех комнат и собственного двора.

Дом на Закарпатье / Фото: olx.ua

Дом двухэтажный со всеми удобствами и 4 комнатами.

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Дом на Закарпатье / Фото: olx.ua

У дома с такой ценой четыре комнаты, в которых выполнен евроремонт.

Дом на Закарпатье / Фото: olx.ua

Этот дом содержит 6 комнат, гараж, оборудованный системой охраны.

Дом на Закарпатье / Фото: olx.ua

Бесплатная помощь от риелторов

Западноукраинские региональные отделения Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) предоставляют безвозмездную помощь в поиске жилья и расселении всем, кто вынужденно уехал на территорию Западных областей.

К таким отделениям относятся:

Ивано-Франковское;

Волынское;

Львовское;

Закарпатское;

Черновицкое;

Ровенское;

Хмельницкое;

Тернопольское.

Раньше мы рассказывали, какая стоимость аренды квартир во Львове, Луцке и Ивано-Франковске.

Также мы писали, как владельцы квартир наживаются на своих же, публикуя объявления об аренде квартир по заоблачным ценам.