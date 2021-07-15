Как не нужно покупать биткоин. Три ошибки, от которых никто не застрахован

Торговля криптовалютой - рисковое дело / Фото: REUTERS/Dado Ruvic, Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Инвестиции в криптовалюту связаны с большим риском. Главная причина – постоянно скачущий курс биткоина и других цифровых монет. Но привести к серьезным убыткам может не только это. Зачастую инвесторы сами совершают фатальные ошибки. Аналитики помогли РБК собрать три главных упущения при покупке криптовалюты.

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1. Спонтанная покупка

Покупая криптовалюту, нужно четко понимать, зачем вы это делаете, говорит директор Newcent Владимир Сметанин. Это может быть долгосрочная инвестиция или инструмент для спекуляций. От выбора будет зависеть время покупки, ведь для успеха нужно правильно определить момент. Кроме того, важно сразу продумать свои действия на случай резкого роста или падения курса.

"При просадках котировок трейдеры поддаются эмоциям и могут действовать импульсивно, поэтому следует заблаговременно определиться с реакцией на нештатные ситуации, обозначив для себя уровни фиксации прибыли или убытка", - рекомендовал эксперт.

Относительно безопасным и беспроигрышным временем для покупки биткоина является момент, когда его цена находится на 80-90% ниже исторического максимального значения, добавил сооснователь 1inch Network Антон Буков.

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2. Торговля на черном рынке

В мессенджерах растет количество чатов для внебиржевой торговли криптовалютами. На таких площадках обычно действует своя система рекомендаций и отзывов, но нет никаких гарантий. Масштабы мошенничества с криптовалютой в Telegram настолько велики, что на это обратили внимание в Налоговом управлении США. Из-за этого покупка криптовалюты в Telegram и других нерегулируемых OTC-рынках считается одним из самых ненадежных способов стать владельцем цифровых активов.

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Самым надежным методом покупки криптовалют считается проведение операции на крупной централизованной бирже, которая подчиняются требованиям регуляторов, а также проводит идентификацию своих клиентов и противодействует схемам от отмыванию денег.

3. Безответственное хранение

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Даже в случае, если монеты были куплены на одной из крупнейших криптобирж, оставлять токены на биржевом кошельке – не самый безопасный вариант. На таких адресах сосредоточены крупные объемы криптовалют, которые привлекают мошенников.

Самым безопасным способом хранения криптовалюты считается аппаратный кошелек. При использовании такого кошелька нужно сделать резервную копию seed-фразы (набор из случайных 12, 18 или 24 слов для восстановления доступа к кошельку). Обычно seed-фразу распечатывают на бумаге и хранят вместе с важными документами. Это нужно, чтобы не потерять доступ к кошельку и не лишиться всех криптосбережений.

Напомним, ранее эксперты подсчитали, что биткоины на 140 млрд долларов застряли в кошельках с потерянными паролями.

Как сообщалось, летом-2021 биткоин потерял около половины цены, снизившись с рекордных 60 тыс. долларов до 32-34 тыс. долларов. Падение, в частности, было спровоцировано китайскими регуляторами. По состоянию на 15 июля главная криптовалюта, по данным CoinDesk, торгуется на уровне 32,56 тыс. долларов за монету. Капитализация рынка превышает 600 млрд долларов.

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