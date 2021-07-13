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124-летняя гидроэлектростанция в США занялась майнингом биткоинов

13 июля 2021 16:01

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Продажа криптовалюты помогает ГЭС удержаться на плаву. К тому же такая добыча биткоина не вредит окружающей среде

На ГЭС в США майнят биткоин

На ГЭС в США майнят биткоин / Фото: Getty Images, Twitter

Одна из старейших гидроэлектростанция в США начала работать на майнинг биткоинов. Электричество вырабатывают семь турбин общей мощностью около 5 МВт – это полностью оригинальное оборудование, которое не менялось с 1897 года.

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Из-за его малой мощности собственникам ГЭС пришлось искать более доходное применение для вырабатываемой электроэнергии, чем простая продажа. Оказалось, что майнинг биткоинов приносит около девяти центов с каждого кВт-ч, тогда как продажа электричества в национальную энергосеть – всего три цента, пишут Elektrovesti.

Глава компании Джим Беша купил с рук оборудование для майнинга и разместил его в здании ГЭС. По его словам, это лучший способ добычи биткоина, потому что гидроэнергия полностью возобновляема и экологически чиста.

На ГЭС в США майнят биткоин

На ГЭС в США майнят биткоин / Фото: Twitter

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Добытые биткоины компания сразу продает – Беша не считает криптовалюты надежным средством накопления из-за сильной нестабильности их курса.

  • Гидроэлектростанция в Механиквилле (штат Нью-Йорк) — одна из самых старых американских ГЭС, она построена в 1897 году. В 1980-х годах гидроэлектростанцию планировали закрыть, но вместо этого компания Albany Engineering Corp взяла ее в аренду на 40 лет и превратила в музейный комплекс, а теперь начала использовать для майнинга биткоинов.

Это одна из старейших ГЭС в США

Это одна из старейших ГЭС в США / Фото: Twitter

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Напомним, майнинг биткоина потребляет огромное количество электроэнергии. Поэтому поклонников криптовалюты по всему миру осуждают экологи и общественные активисты.

При этом недавно доходы майнеров биткоина и Ethereum обрушились почти вдвое.

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А о том, какая судьба может ожидать "электронное золото" в Украине, узнавайте из репортажа-расследования "Сегодня" "По следам биткоина":

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