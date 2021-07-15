Як не потрібно купувати біткоїн. Три помилки, від яких ніхто не застрахований

Торгівля криптовалютою - ризикова справа / Фото: REUTERS/Dado Ruvic, Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Інвестиції в криптовалюту пов'язані з великим ризиком. Головна причина – дуже нестабільний курс біткоїна та інших цифрових монет. Але привести до серйозних збитків може не тільки це. Найчастіше інвестори самі роблять фатальні помилки. Аналітики допомогли РБК зібрати три головних упущення при покупці криптовалют.

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1. Спонтанна купівля

Купуючи криптовалюту, потрібно чітко розуміти, навіщо ви це робите, каже директор Newcent Володимир Сметанін. Це може бути довгострокова інвестиція або інструмент для спекуляцій. Від вибору буде залежати час покупки, адже для успіху потрібно правильно визначити момент. Крім того, важливо відразу продумати свої дії на випадок різкого зростання або падіння курсу.

"При просадках котирувань трейдери піддаються емоціям і можуть діяти імпульсивно, тому слід завчасно визначитися з реакцією на нештатні ситуації, позначивши для себе рівні фіксації прибутку або збитку", – рекомендував експерт.



Щодо безпечним і надійним часом для покупки біткоїна є момент, коли його ціна перебуває на 80-90% нижче історичного максимального значення, додав співзасновник 1inch Network Антон Буків.

2. Торгівля на чорному ринку

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У месенджерах зростає кількість чатів для позабіржової торгівлі криптовалютами. На таких майданчиках зазвичай діє своя система рекомендацій і відгуків, але немає ніяких гарантій. Масштаби шахрайства з криптовалютою в Telegram настільки великі, що на це звернули увагу в Податковому управлінні США. Через це купівля криптовалют в Telegram та інших нерегульованих OTC-ринках вважається одним з самих ненадійних способів стати власником цифрових активів.

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Найнадійнішим методом покупки криптовалют вважається проведення операції на великій централізованої біржі, яка підкоряються вимогам регуляторів, а також проводить ідентифікацію своїх клієнтів і протидіє схемами від відмиванню грошей.

3. Безвідповідальне зберігання

Навіть в разі, якщо монети були куплені на одній з найбільших криптобірж, залишати токени на біржовому гаманці – не найнебезпечніший варіант. На таких адресах зосереджені великі обсяги криптовалюта, які залучають шахраїв.

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Найбезпечнішим способом зберігання криптовалюта вважається апаратний гаманець. При використанні такого гаманця потрібно зробити резервну копію seed-фрази (набір з випадкових 12, 18 або 24 слів для відновлення доступу до гаманця). Зазвичай seed-фразу роздруковують на папері та зберігають разом з важливими документами. Це потрібно, щоб не втратити доступ до гаманця і не втратити всі криптозаощадження.

Нагадаємо, раніше експерти підрахували, що біткоїни на 140 млрд доларів застрягли в гаманцях з втраченими паролями.

Як повідомлялося, влітку-2021 біткоїн втратив близько половини ціни, знизившись з рекордних 60 тис. доларів до 32-34 тис. Доларів. Падіння, зокрема, було спровоковано китайськими регуляторами. Станом на 15 липня головна криптовалюта, за даними CoinDesk, торгується на рівні 32,56 тис. доларів за монету. Капіталізація ринку перевищує 600 млрд доларів.

Курс біткоїна 15 липня

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А про те, яка доля може очікувати "електронне золото" в Україні, дізнавайтеся з репортажу-розслідування "Сьогодні" "Слідами біткоїна":