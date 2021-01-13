Біткоїни на 140 млрд доларів застрягли в гаманцях із втраченими паролями

Криптовалютні мільйонери не можуть отримати доступ до свого багатства

Близько 20% біткоїнів, здобутих із часів створення віртуальної валюти в 2009 році, зберігаються в електронних гаманцях, до яких власники назавжди втратили доступ. Після недавньої серії курсових рекордів вартість цих біткоїнів досягла близько 140 млрд доларів.

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Про це повідомляє The New York Times, спираючись на дані Chainalysis.

Саме на тлі подорожчання криптовалюти останнім часом стрімко зросла кількість запитів від користувачів, які хочуть повернути втрачений доступ до цифрових гаманців. Тільки до однієї компанії, що допомагає відновити втрачені цифрові ключі, щодня звертається близько 70 людей. Це втричі більше, ніж місяць тому.

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Проблема пов'язана з особливостями технології: програмне забезпечення містить складний алгоритм, що дозволяє створити логін для зберігання біткоїнів і пов'язаний з ним ключ. Але на відміну від банків і платіжних систем, в інфраструктурі біткоїну немає служби відновлення або скидання паролів.

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"Я витрачав сотні годин, намагаючись повернути гаманці", – ділиться підприємець з Лос-Анджелеса Бред Ясар.

У нього є тисячі біткоїнів, які він добув у перші дні появи технології. Тепер це сотні мільйонів доларів, але паролі втрачено багато років тому.

Нагадаємо, днями курс біткоїну відкотився після рекордного зростання. Але вартість криптовалюти все одно залишається вищою, ніж будь-коли раніше.

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