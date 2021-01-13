Українська
$ 28,05
34,08
  1. Новости экономики
  2. Новости криптовалют

Биткоины на 140 млрд долларов застряли в кошельках с потерянными паролями

13 января, 10:57

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Криптовалютные миллионеры не могут получить доступ к своему богатству

Около 20% биткоинов, добытых со времени создания виртуальной валюты в 2009 году, хранятся в электронных кошельках, к которым владельцы навсегда потеряли доступ. После недавней серии курсовых рекордов стоимость этих биткоинов достигла около 140 млрд долларов.

Реклама

Об этом сообщает The New York Times, опираясь на данные Chainalysis.

Именно на фоне подорожания криптовалюты в последнее время резко выросло количество запросов от пользователей, которые хотят вернуть утраченный доступ к цифровым кошелькам. Только в одну компанию, которая помогает восстановить потерянные цифровые ключи, ежедневно обращается около 70 человек. Это втрое больше, чем месяцев ранее.

Читайте также: Новое золото или новый пузырь: как американское правительство "помогло" взлететь биткоину

Проблема связана с особенностями технологии: программное обеспечение содержит сложный алгоритм, позволяющий создать логин для хранения биткоинов и связанный с ним ключ. Но в отличие от банков и платежных систем, в инфраструктуре биткоина нет службы восстановления или сброса паролей.

В тренде
Рыночная или справедливая: что думают эксперты о цене газа для украинцев
Реклама

"Я тратил сотни часов, пытаясь вернуть кошельки", – делится предприниматель из Лос-Анджелеса Брэд Ясар.

У него есть тысячи биткоинов, которые он добыл в первые дни появления технологии. Сейчас это сотни миллионов долларов, но пароли потеряны много лет назад.

Напомним, на днях курс биткоина откатился после рекордного роста. Но стоимость криптовалюты все равно выше, чем когда-либо прежде.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

миллионеры доступ кошелек биткоин пароль криптовалюты курс биткоина
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Стоимость биткоина перевалила за миллион гривен
Стоимость биткоина перевалила за миллион гривенКриптовалюта
Штурм Капитолия взвинтил цену на биткоин. Курс побил новый рекорд
Штурм Капитолия взвинтил цену на биткоин. Курс побил новый рекордКриптовалюта
Прыжок биткоина озолотил держателей криптовалют: Forbes назвал имена новых миллиардеров
Прыжок биткоина озолотил держателей криптовалют: Forbes назвал имена новых миллиардеровКриптовалюта
Биткоин побил новый исторический рекорд (обновлено)
Биткоин побил новый исторический рекорд (обновлено)Криптовалюта
Биткоин пробил новый потолок. Это третий рекорд за сутки
Биткоин пробил новый потолок. Это третий рекорд за суткиКриптовалюта
Биткоин рухнул на 20% за день после серии исторических рекордов
Биткоин рухнул на 20% за день после серии исторических рекордовКриптовалюта

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять