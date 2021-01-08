Биткоин побил новый исторический рекорд

Курс впервые преодолел отметку в 40 тысяч долларов

Криптовалюта Bitcoin снова обновила исторический максимум. Накануне биткоин побил три рекорда, а теперь его стоимость превысила 40 тыс. долларов. Пиковое значение – 40 324 долларов.

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Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса CoinDesk.

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К 11:00 по киевскому времени стоимость криптовалюты откатилась до 38 681 доллара. Рост за последние сутки превышает 3,5%. С нового года криптовалюта подорожала более чем на 10 тысяч долларов.

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Как объясняли аналитики, биткоин дорожает, потому что стал для инвесторов новым защитным активом по типу золота. В периоды политической и экономической турбулентности многие предпочитают избавляться от других видов сбережений и уходят в альтернативные финансовые гавани.

Напомним, 6 января биткоин пробил историческую отметку в миллион гривен. А рубеж в 34 000 долларов биткоин преодолел 3 января.

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