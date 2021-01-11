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Биткоин рухнул на 20% за день после серии исторических рекордов

11 января, 16:37

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Криптовалюта остается очень волатильным активом, предупреждают аналитики

Биткоин сдал позиции после того, как побил пять исторических рекордов за два дня. Только за последние сутки криптовалюта потеряла в цене более 20%.

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Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса CoinDesk.

Так, по состоянию на 16:30 по киевскому времени биткоин стоил 31 276 долларов. Рекордная стоимость биткоина была зафиксирована 8 января – 41 478 долларов, то есть на 1200 долларов больше, чем сейчас.

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При этом ранее аналитики Flipside Crypto предупреждали, что серия рекордов биткоина может быть признаком того, что владельцы криптовалюты готовятся к ее продаже.

Биткоин, несмотря на то, что его уже называли новым активом-убежищем по типу золота, остается очень волатильным. Это связано с тем, что 95% биткоинов принадлежат всего 2% владельцев. Поэтому всего несколько крупных сделок могут полностью перевернуть ситуацию на рынке криптовалюты.

Напомним, серия рекордов биткоина началась в декабре-2020, а 6 января 2021-го биткоин пробил историческую отметку в миллион гривен.

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биткоин криптовалюты курс биткоина

Источник: Сегодня

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