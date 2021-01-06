Стоимость биткоина перевалила за миллион гривен

После небольшого падения самая известная криптовалюта опять начала стремительно расти. По состоянию на утро 6 января биткоин обновил свой исторический максимум.

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На утро его курс составляет: 35 360 долларов США (1 000 428,46 грн).

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Предыдущий рекорд в 34,5 тыс. долларов биткоин установил 3 января, после чего его курс стал стремительно падать. Однако уже 5 января криптовалюта снова начала набирать обороты.

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Ранее мы писали, что биткоин называют новым золотом. Но он по-прежнему остается, пожалуй, наиболее спекулятивным активом в мире. Невероятно: пять лет назад Bitcoin, на заре своего существования, стоил каких-то 500 долларов. В 2017-м криптовалюта преодолела отметку $20 000, после чего рухнула. И мало кто уже не думал, что "биток" снова взлетит, называя его мыльным пузырем, который искусственно надували спекулянты. Никто не ждал, и вот опять.

Напомним, в воскресенье, 27 декабря, биткоин преодолел сразу три психологические отметки – в 25, 26 и 27 тысяч долларов.

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