Біткоїн обвалився на 20% за день після серії історичних рекордів

Біткоїн здав позиції після того, як побив п'ять історичних рекордів за два дні. Тільки за останню добу криптовалюта втратила в ціні більше 20%.

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Про це свідчать дані онлайн-сервісу CoinDesk.

Так, за станом на 16:30 за київським часом біткоїн коштував 31 276 доларів. Рекордна вартість біткоїну була зафіксована 8 січня – 41 478 доларів, тобто на 1200 доларів більше, ніж зараз.

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При цьому раніше аналітики Flipside Crypto попереджали, що серія рекордів біткоїну може бути ознакою того, що власники криптовалюти готуються до її продажу.

Біткоїн, незважаючи на те, що його вже називали новим активом-притулком на кшталт золота, залишається дуже волатильним. Це пов'язано з тим, що 95% біткоїнів належать всього 2% власників. Тому всього кілька великих угод можуть повністю перевернути ситуацію на ринку криптовалюти.

Нагадаємо, серія рекордів біткоїну почалася в грудні-2020 року, а 6 січня 2021-го біткоїн пробив історичну позначку в мільйон гривень .

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