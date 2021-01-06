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Вартість біткоїна перевалила за мільйон гривень

6 січня, 07:23

Світлана Москаленко Світлана Москаленко

Біткоїн оновив черговий рекорд

Після невеликого падіння найвідоміша криптовалюта знову почала стрімко зростати. Станом на ранок 6 січня біткоїн оновив свій історичний максимум.

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На ранок його курс становить: 35 360 доларів США (1 000 428,46 грн).

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Попередній рекорд в 34,5 тис. доларів біткоїн встановив 3 січня, після чого його курс став стрімко падати. Однак уже 5 січня криптовалюта знову почала набирати обертів.

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Раніше ми писали, що біткоїн називають новим золотом. Але він, як і раніше, залишається, мабуть, найспекулятивнышим активом у світі. Неймовірно: п'ять років тому Bitcoin, на зорі свого існування, коштував якихось 500 доларів. 2017-го криптовалюта подолала позначку $ 20 000, після чого впала. І мало хто вже думав, що "биток" знову злетить, називаючи його мильною бульбашкою, яку штучно надували спекулянти. Ніхто не чекав, і ось знову.

Нагадаємо, в неділю, 27 грудня, біткоїн подолав відразу три психологічні позначки – в 25, 26 і 27 тисяч доларів.

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