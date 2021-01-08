Біткоїн побив новий історичний рекорд

Криптовалюта Bitcoin знову оновила історичний максимум. Напередодні біткоїн побив три рекорди, а тепер його вартість перевищила 40 тис. доларів. Пікове значення – 40 324 долари.

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Про це свідчать дані онлайн-сервісу CoinDesk.

До 11:00 за київським часом вартість криптовалюти відкотилася до 38 681 долара. Зростання за останню добу перевищує 3,5%. З нового року криптовалюта подорожчала більш ніж на 10 тисяч доларів.

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Як пояснювали аналітики, біткоїн дорожчає, тому що став для інвесторів новим захисним активом на зразок золота. У періоди політичної та економічної турбулентності багато хто воліє позбавлятися інших видів заощаджень і йде в альтернативні фінансові гавані.

Нагадаємо, 6 січня біткоїн пробив історичну позначку в мільйон гривень. А межу в 34 000 доларів біткоїн перетнув 3 січня.

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