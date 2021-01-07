Біткоїн пробив нову стелю. Це третій рекорд за добу

Криптовалюта Bitcoin вже тричі за останню добу оновила історичний максимум. Після штурму Капітолію в США біткоїн пробив позначку в 37 тис. доларів, а тепер його ціна перевищила 38 тис. доларів. Пікове значення – 38 146 доларів.

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Про це свідчать дані онлайн-сервісу CoinDesk.

До 14:25 за київським часом вартість криптовалюти відкотилася до 37 925 доларів. Зростання за останню добу вже перевищило 8%.

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Як пояснювали аналітики, біткоїн дорожчає, тому що став для інвесторів новим захисним активом за прикладом золота. У періоди політичної та економічної турбулентності багато хто з них вважає за краще позбавлятися інших видів заощаджень і йде в альтернативні фінансові гавані.

Нагадаємо, напередодні, 6 січня, біткоїн пробив історичну позначку в мільйон гривень, або 35 000 доларів. А межу в 35 000 доларів біткоїн подолав 3 січня.

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