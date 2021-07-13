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Словами крипті не допоможеш. Ситуація на ринку біткоїна та Ethereum перевернулася

13 липня 2021 10:07

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Аналітики не чекають подорожчання криптовалют найближчими тижнями. Проте тепер можна задуматися про покупку цифрових активів

Гучні заяви вже не допоможуть криптовалютам

Гучні заяви вже не допоможуть криптовалютам / Фото: REUTERS/Edgar Su, REUTERS/Toya Sarno Jordan

Ринок криптовалют, в тому числі біткоїна, пережив черговий тиждень падіння. При цьому ситуація серйозно змінилася. Раніше на курс впливали насамперед заяви медійних особистостей. Тепер це майже не має значення – оптимізм щодо Bitcoin, Ethereum та інших криптовалют не повернеться, аж поки не відновиться повноцінна робота майнерів, що базувалися в Китаї.

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Про це сайту "Сьогодні" розповів головний стратег з криптовалют TomiEx Анжей Ковальчук.

"Крім того, помірний новинний фон в світі з монетарної політиум різних країн, інвестиційного клімату на тлі COVID-19 і нового штаму коронавірусу – це теж привід не чекати стрімкого зростання цін", – зазначив експерт.

Він уточнив, що з технічної точки зору ціна Bitcoin має шанси знизитися в діапазон 23 тис. доларів, що спровокує масову фіксацію угод у тих, хто купував криптовалюту по 60 тис. доларів. На цьому рівні одразу ж почнуть відкриватися нові позиції на покупку, бо Bitcoin не коштував 23 тис. доларів з грудня 2020 року, впевнений Ковальчук.

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"Серед порад на тиждень, які можна дати інвесторам і простим громадянам – головна така: прийміть рішення, яку суму ви готові інвестувати в крипторинок. Скоро вам ця інформація знадобиться як готовий інструмент, щоб вчасно здійснити покупку Bitcoin, Ethereum або інших криптовалют", – порадив аналітик.

Вранці 13 липня, за даними CoinDesk, біткоїн торгується в районі 33,1 тис. доларів.

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Курс біткоїна 13 липня

Курс біткоїна 13 липня

Нагадаємо, влітку-2021 біткоїн втратив близько половини ціни, знизившись з рекордних 60 тис. доларів до 33-34 тис. доларів. Падіння, зокрема, було спровоковано китайськими регуляторами. У червні чотири провінції Китаю повністю заборонили майнінг криптовалют, а банкам та іншим фінансовим організаціям в країні заборонили проводити операції, пов'язані з цифровими активами. В результаті цього понад 70% майнерів були змушені відключити обладнання і шукати способи переїзду в інші країни.

Про те, яка доля може очікувати "електронне золото" в Україні, дізнавайтеся з репортажу-розслідування "Сьогодні" "Слідами біткоїна":

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