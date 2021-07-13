124-річна гідроелектростанція в США зайнялася майнінгом біткоїна

Продаж криптовалюти допомагає ГЕС утриматися на плаву. До того ж таке видобування біткоїна не шкодить навколишньому середовищу

На ГЕС у США майнять біткоїни / Фото: Getty Images, Twitter

Одна з найстаріших гідроелектростанція в США почала працювати на майнінг біткоїна. Електрику виробляють сім турбін загальною потужністю близько 5 МВт – це цілком оригінальне обладнання, яке не змінювалося з 1897 року.

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Через його малої потужність власникам ГЕС довелося шукати більш прибуткове застосування для електроенергії, що виробляється, ніж простий продаж. Виявилося, що майнінг біткоїна приносить близько дев'яти центів з кожного кВт-год, тоді як продаж електрики в національну енергомережу – всього три центи, пишуть Elektrovesti.

Голова компанії Джим Беша купив з рук обладнання для майнінгу та розмістив його в будівлі ГЕС. За його словами, це найкращий спосіб видобутку біткоїна, тому що гідроенергія повністю поновлювана та екологічно чиста.

На ГЕС у США майнять біткоїни / Фото: Twitter

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Здобуті біткоїни компанія відразу продає – Беша не вважає криптовалюти надійним засобом накопичення через сильну нестабільність їхнього курсу.

Гідроелектростанція в Механіквіллі (штат Нью-Йорк) – одна з найстаріших американських ГЕС, вона побудована в 1897 році. У 1980-х роках гідроелектростанцію планували закрити, але замість цього компанія Albany Engineering Corp взяла її в оренду на 40 років і перетворила на музейний комплекс, а тепер почала використовувати для майнінгу біткоіна.

Нагадаємо, майнінг біткоіна споживає величезну кількість електроенергії. Тому шанувальників криптовалют по всьому світу засуджують екологи та громадські активісти.

При цьому нещодавно доходи майнерів біткоїна та Ethereum обрушилися майже вдвічі.

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А про те, яка доля може очікувати "електронне золото" в Україні, дізнавайтеся з репортажу-розслідування "Сьогодні" "Слідами біткоїна":